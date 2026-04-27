Нафта відновила активне зростання, Brent торгується близько $108,9 за барель

Ціни на нафту відновили активний підйом увечері в понеділок, інвестори продовжують стежити за геополітичними новинами.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:36 кч становить $108,86 за барель, що на $3,59 (3,41%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчали на $2,55 (2,7%), до $96,95 за барель.

Раніше під час сесії вартість Brent опускалася до $105,82 за барель, WTI – до $94,59 за барель на оптимізмі з приводу можливості врегулювання американсько-іранського конфлікту, який зріс після повідомлення порталу Axios про те, що Іран запропонував США відкрити Ормузьку протоку і покласти край війні, відклавши ядерні переговори на пізніший етап.

Білий дім отримав цю пропозицію, але поки не зрозуміло, чи готові США її розглянути, зазначив Axios.

Ця інформація з'явилася після скасування другого раунду консультацій між Тегераном і Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп відмовився відправляти американську делегацію в Ісламабад минулими вихідними, попри те, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прибув на переговори.

Тим часом, рух суден через ключову для поставок нафти Ормузьку протоку залишається вкрай обмеженим.

"Продовження дипломатичного протистояння призводить до того, що щодня світовий ринок недоотримує 10-13 млн барелів нафти, що погіршує і без того напружену ситуацію з пропозицією, – написав аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга. – Це означає, що ціни на нафту можуть рухатися лише в один бік – вгору".

Тим часом експерт SEB AB Б'ярне Шілдроп попередив, що, якщо Ормузька протока не відкриється на початку травня, глобальної рецесії уникнути не вдасться.

Аналітики Goldman Sachs Group більше не покладаються на розблокування протоки в травні. "Тепер ми очікуємо нормалізації експорту з Перської затоки до кінця червня замість середини травня, а також повільнішого відновлення видобутку в регіоні", – йдеться в їхньому огляді.

На цьому тлі в Goldman підвищили прогноз середньої ціни Brent на четвертий квартал поточного року до $90 за барель з $80 за барель, яких очікували раніше.