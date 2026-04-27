НБУ перерахує до держбюджету за 2025р на 73,6% більше, ніж роком раніше

Національний банк України (НБУ) за підсумками 2025 року перерахує до державного бюджету 146,1 млрд грн прибутку, що на 73,6%, або 61,9 млрд грн, більше, ніж за 2024 рік, йдеться в консолідованій фінансовій звітності регулятора.

"Попри те, що прибуток не є ціллю будь-якого центрального банку, в умовах повномасштабної війни Національний банк і цього року зробить вагомий внесок у підтримку обороноздатності і стійкості держави, перерахувавши до державного бюджету частину свого прибутку до розподілу", – прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Як зазначається, прибуток Нацбанку до розподілу за підсумками 2025 року становив 155 млрд грн, з яких 8,9 млрд грн буде спрямовано до загальних резервів, а решту – до держбюджету після узгодження термінів із Міністерством фінансів, тоді як фінансовий результат регулятора за рік сягнув 153 млрд грн.

Основними його складовими стали чистий процентний дохід у розмірі 17,4 млрд грн та переоцінка фінансових інструментів майже на 113,2 млрд грн, що стало наслідком зміни офіційного валютного курсу та їхньої справедливої вартості. Із цієї суми 16,4 млрд грн є нереалізованим результатом, який накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі регулятора.

Витрати Нацбанку, пов'язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, утриманням персоналу, адміністративними та іншими витратами, у 2025 році зросли до 10 млрд грн із 8,1 млрд грн роком раніше.

Станом на 31 грудня 2025 року валюта балансу НБУ зросла на 22,2% – до 3 трлн 300,6 млрд грн із 2 трлн 700 млрд грн роком раніше.

Основними складовими активів Нацбанку на кінець 2025 року були кошти і депозити в іноземній валюті та банківських металах обсягом 1 трлн 223,4 млрд грн, або у 2,5 раза більше порівняно з 487,1 млрд грн роком раніше.

Натомість обсяг цінних паперів нерезидентів скоротився на 11,9% – до 1 трлн 89,3 млрд грн проти 1 трлн 235,9 млрд грн роком раніше, а цінних паперів України – на 2,1%, до 699,5 млрд грн проти 714,8 млрд грн.

Міжнародні резерви, якими управляє НБУ, за рік збільшилися на 30,8% – до $57,3 млрд із $43,8 млрд.

Зобов'язання центробанку на кінець 2025 року становили 2 трлн 721 млрд грн, або 82% валюти балансу. Серед основних змін за рік регулятор назвав збільшення обсягу банкнот та монет в обігу на 13% – до 926,5 млрд грн, коштів державних та інших установ на 73% – до 481,3 млрд грн, а також депозитних сертифікатів НБУ на 41% – до 775,7 млрд грн. Водночас боргові зобов'язання перед МВФ зі сплати внеску за квотою скоротилися на 57,6% – до 22,5 млрд грн.

Власний капітал Нацбанку за 2025 рік зріс на 2,1% – до 579,5 млрд грн із 567,6 млрд грн, переважно за рахунок збільшення резервів переоцінки.