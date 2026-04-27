Інтерфакс-Україна
Економіка
18:57 27.04.2026

Механізм рамкових угод у сфері будівництва прискорить запуск проєктів відбудови – Мінрозвитку

Прийнятий урядом пакет рішень для спрощення регулювання будівництва сприятиме пришвидшенню запуску проєктів відбудови завдяки впровадженню механізму рамкових угод, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Ухвалений пакет рішень змінює саму логіку роботи галузі та відповідає сучасним викликам. Головне – це створення умови для прискорення відбудови, зменшення ризиків для бізнесу, залучення інвестицій та розвитку будівництва як одного із ключових драйверів економіки", – цитується Кулеба у пресрелізі міністерства.

Згідно із повідомленням, нововведення передбачають впровадження нового підходу до закупівель у проєктах будівництва, що реалізуються за публічні кошти, – через рамкові угоди. Такий механізм дозволяє заздалегідь сформувати перелік підрядників, які відповідають чітко визначеним кваліфікаційним вимогам і пришвидшити вибір виконавця робіт. Очікується, що новий підхід скорочуватиме час на проведення процедур і прискорити проєкти відбудови.

Передбачається також зміна підходів до ціноутворення в будівництві та запуск бази цін на будівельні матеріали у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, йдеться у пресрелізі.

"Нові правила мають наблизити кошториси до реальних ринкових умов, зокрема, через оновлення підходів до визначення рівня оплати праці. Вперше на нормативному рівні закладається логіка, за якою зарплати в кошторисах мають відповідати реальному ринку, а розрахунки здійснюватимуться з урахуванням фактичних витрат", – зазначає Мінрозвитку.

Як повідомлялося, уряд затвердив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови, зокрема у сфері дозвільних процедур, механізму оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень та законодавчих змін зі встановлення чітких строків для оскарження будівельних рішень.

Теги: #регулювання #мінрозвитку #будівництво

