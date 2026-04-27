"Нова пошта" на початку 2026р. внесла 136,3 млн грн до капіталу 7 дочірніх компаній

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта", що входить до групи NOVA, у січні-лютому 2026 року здійснила додаткові внески до капіталу семи дочірніх компаній на загальну суму 136,27 млн грн, йдеться у звіті компанії за 2025 рік.

Кошти було спрямовано, зокрема, до ТОВ "Супернова Ейрлайнз" – 47 млн грн, ТОВ "Нова Пост Європа" – 20 млн грн, Nova Poshta Delivery S.L. (Іспанія) та Nova Post UK Ltd (Велика Британія) – по 30,60 млн грн, Nova Global Logistics CA Ltd (Канада) – 2,75 млн грн, Nova Post Netherlands B.V. (Нідерланди) – 5,10 млн грн, ТОВ "Логістика Поділля" – 0,2 млн грн.

Зазначається також, що у січні цього року компанія оголосила дивіденди у розмірі 357,89 млн грн за другий та третій квартал 2024 року, а у січні-лютому 2026 року їй було нараховано дивіденди від дочірньої компанії ТОВ "НоваПей" на суму 325,5 млн грн.

Окрім того, у лютому цього ж "Нова пошта" провела операцію зворотного викупу цінних паперів компанії ТОВ "НоваПей Кредит" на загальну суму 200 млн грн у кількості 200 тис. шт.

У тому ж місяці компанія здійснила продаж 99,24% дочірньої компанії ТОВ "Новобокс" за ціною 1,46 млрд грн. Новим власником, згідно з даними системи YouControl, є кіпрська NP Holdings Limited, бенефіціарами якої, як і "Нової пошти", є Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов. Після продажу компанія була перейменована у "Нова бокс".

У березні цього ж року "Нова пошта" придбала 100% ТОВ "Слайдінг Юрт-Індастрі" за ціною 261,1 тис. грн. Згідно з даними YouControl, розмір статутного капіталу компанії становить 28 млн грн, а її бенефіціарами є Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов.

Згідно зі звітом, на кінець 2025 року на балансі "Нової пошти" загалом обліковувалися фінансові інвестиції у 36 компаній.

Як повідомлялось, "Нова пошта" у першому кварталі 2026 року збільшила виручку на 26,9% порівняно з аналогічним періодом у 2025 році – до 14,98 млрд грн, а чистий прибуток – у 4,4 рази, до 1,28 млрд грн.

У 2025 році компанія збільшила виручку на 21,6% – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток – на 4,4%, до 2,6 млрд грн.

