17:57 27.04.2026

NovaPay у І кв.-2026 збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) з групи Nova у першому кварталі 2026 року збільшив обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% – до 126 млн, йдеться у повідомленні компанії у понеділок.

"Перший квартал підтвердив, що NovaPay впевнено масштабується разом із потребами клієнтів. Окремий фокус – розвиток цифрових платежів та інструментів для підприємців, які дають змогу працювати з фінансами без зайвих бар’єрів", – цитуються у релізі слова в.о. генерального директора NovaPay Ігоря Приходька.

Зазначається, що за січень-березень 2026 року компанія перерахувала до державного бюджету близько 540 млн грн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як повідомлялося, у 2025 році NovaPay збільшила виручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% – до 2,58 млрд грн.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти".

За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у понад 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першою в Україні серед небанківських фінансових установ у 2023 році отримала розширену ліцензію НБУ, яка дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці 2025 року року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

18:12 27.04.2026
"Нова пошта" на початку 2026р. внесла 136,3 млн грн до капіталу 7 дочірніх компаній

12:18 27.04.2026
"Нова пошта" у І кв.-2026р збільшила дохід на 26,9%

"Нова пошта" у І кв.-2026р збільшила дохід на 26,9%

11:13 24.04.2026
"Нова пошта" закриває відділення у с.Комишуваха через безпекову ситуацію

"Нова пошта" закриває відділення у с.Комишуваха через безпекову ситуацію

10:35 16.04.2026
Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

20:42 15.04.2026
Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

14:31 23.03.2026
CEO NovaPay Сироватко залишає посаду, обов’язки керівника виконуватиме CFO Приходько

CEO NovaPay Сироватко залишає посаду, обов’язки керівника виконуватиме CFO Приходько

12:37 19.03.2026
NovaPay скоро може стати більшою, ніж фінансова компанія – співвласник групи NOVA

NovaPay скоро може стати більшою, ніж фінансова компанія – співвласник групи NOVA

14:26 18.02.2026
NovaPay збільшив кредитний портфель на 48,1% порівняно з початком серпня-2025

NovaPay збільшив кредитний портфель на 48,1% порівняно з початком серпня-2025

14:18 21.01.2026
"Нова пошта" у 2025р збільшила виручку на 21%

"Нова пошта" у 2025р збільшила виручку на 21%

12:05 29.08.2025
"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

