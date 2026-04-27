NovaPay у І кв.-2026 збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) з групи Nova у першому кварталі 2026 року збільшив обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% – до 126 млн, йдеться у повідомленні компанії у понеділок.

"Перший квартал підтвердив, що NovaPay впевнено масштабується разом із потребами клієнтів. Окремий фокус – розвиток цифрових платежів та інструментів для підприємців, які дають змогу працювати з фінансами без зайвих бар’єрів", – цитуються у релізі слова в.о. генерального директора NovaPay Ігоря Приходька.

Зазначається, що за січень-березень 2026 року компанія перерахувала до державного бюджету близько 540 млн грн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як повідомлялося, у 2025 році NovaPay збільшила виручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% – до 2,58 млрд грн.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти".

За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у понад 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першою в Україні серед небанківських фінансових установ у 2023 році отримала розширену ліцензію НБУ, яка дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці 2025 року року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.