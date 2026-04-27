Інтерфакс-Україна
Економіка
16:32 27.04.2026

Аграрії придбали вітчизняну техніку на 10,5 млрд грн за два роки дії програми держкомпенсацій – Мінекономіки

Українські агровиробники за два роки дії оновленої програми держпідтримки придбали вітчизняну сільгосптехніку та обладнання на загальну суму понад 10,5 млрд грн (з ПДВ), повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно зі звітом відомства, у період з квітня 2024 року по лютий 2026 року можливістю часткового відшкодування вартості (25%) скористалися 8 982 підприємства. За цей час аграрії закупили 14 611 одиниць техніки, а загальний обсяг виплачених державою коштів сягнув $2,2 млрд.

"Для аграріїв це вигідний інструмент оновлення технічного парку, а для виробників – зростання замовлень. З квітня 2024 року перелік техніки, яку можна придбати з державною компенсацією, зріс більш ніж у 14 разів. На 2026 рік фінансування програми вже передбачене", – зазначив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболєв.

На реалізацію держпрограми у бюджеті на 2026 рік закладено $1,8 млрд. Перші $126,1 млн уже спрямували 382 виробникам, які подали заявки взимку. Найактивніше техніку купували господарства Тернопільської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

Офіційний перелік техніки, що підлягає відшкодуванню, сьогодні налічує 14 425 позицій від 166 українських заводів. У міністерстві також нагадали: з квітня 2026 року для аграріїв із прифронтових територій розмір компенсації збільшено до 40%.

