Інтерфакс-Україна
Економіка
16:24 27.04.2026

ЄБРР може запровадити з банком "Львів" інструмент розподілу ризиків на EUR50 млн

2 хв читати
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає запровадження з банком "Львів" інструменту розподілу ризиків без фондування для часткового покриття кредитного ризику за новими субкредитами загальним обсягом до EUR50 млн в еквіваленті.

Як зазначається у матеріалах банку, інструмент включатиме два субліміти у межах покритого портфеля: EUR37,5 млн у межах програми "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування" (RLG) та EUR12,5 млн у межах кредитної лінії EU4Business-EBRD зі стимулами.

У межах програми RLG субкредити будуть спрямовуватись на розширення фінансування потреб в обіговому капіталі та інвестиціях українського приватного бізнесу у ключових секторах економіки.

Кредитна лінія EU4Business-EBRD зі стимулами передбачає підтримку довгострокових капітальних інвестицій мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) у модернізацію технологій та обладнання до стандартів Європейського Союзу (ЄС), зокрема, у сталі та "зелені" технології.

Допущені до програми субпозичальники також зможуть отримати профінансовану ЄС технічну допомогу та грантову підтримку у вигляді інвестиційних стимулів після завершення відповідних проєктів.

Інструмент планується використати для підтримки кредитування українських приватних компаній у сільському господарстві та інших критично важливих галузях, зокрема, харчопереробці, роздрібній торгівлі та логістиці, з кінцевою метою збереження джерел доходу в Україні.

В ЄБРР також зазначили, що механізм передбачає фінансування бізнесів, які постраждали від війни, а також підтримку фінансової інклюзії ММСП та ветеранів.

Обсяг фінансування ЄБРР у межах цього інструменту становить EUR25 млн, проєкт перебуває на стадії остаточного погодження, його затвердження очікується 5 травня 2026 року.

За даними Нацбанку, на 1 березня цього року за загальними активами банк "Львів" посідав 24-е місце (18,25 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України.

Теги: #єбрр #львів #кредити #банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 27.04.2026
У Львові 21 червня відбудеться "Свято музики", організатори планують зібрати кошти на дрони для ЗСУ

21:23 26.04.2026
ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

20:38 26.04.2026
Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

14:07 26.04.2026
ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

20:26 24.04.2026
ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

18:44 24.04.2026
ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

17:33 24.04.2026
Мер Львова розкритикував меморандум щодо розвитку аеропорту, ОВА закликала до конструктиву

16:59 24.04.2026
Проєкти ЄБРР націлені збільшити енергопотужності України на 700 МВт для проходження наступної зими

16:42 24.04.2026
ЄБРР анонсував підписання 26 квітня нової угоди для підготовки відновлення пошкодженого НБК на ЧАЕС

14:03 24.04.2026
ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

ОСТАННЄ

NovaPay у І кв.-2026 збільшила обсяг переказів на 53%, кількість транзакцій – на 12%

Аграрії придбали вітчизняну техніку на 10,5 млрд грн за два роки дії програми держкомпенсацій – Мінекономіки

Нормативну оцінку земель у прифронтових регіонах адаптували до реальних умов господарювання – роз'яснення

ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

Потужність УЗЕ в Україні за останній час зросла у 300 разів – глава "Укренерго"

Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки – ВАР

Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

Змінився керівник управління розвитку мережі Comfy

"Укрзалізниця" отримала перші 6 пасажирських вагонів, замовлених у 2025р.

"Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів вітчизняного виробництва – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА