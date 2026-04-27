ЄБРР може запровадити з банком "Львів" інструмент розподілу ризиків на EUR50 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає запровадження з банком "Львів" інструменту розподілу ризиків без фондування для часткового покриття кредитного ризику за новими субкредитами загальним обсягом до EUR50 млн в еквіваленті.

Як зазначається у матеріалах банку, інструмент включатиме два субліміти у межах покритого портфеля: EUR37,5 млн у межах програми "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування" (RLG) та EUR12,5 млн у межах кредитної лінії EU4Business-EBRD зі стимулами.

У межах програми RLG субкредити будуть спрямовуватись на розширення фінансування потреб в обіговому капіталі та інвестиціях українського приватного бізнесу у ключових секторах економіки.

Кредитна лінія EU4Business-EBRD зі стимулами передбачає підтримку довгострокових капітальних інвестицій мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) у модернізацію технологій та обладнання до стандартів Європейського Союзу (ЄС), зокрема, у сталі та "зелені" технології.

Допущені до програми субпозичальники також зможуть отримати профінансовану ЄС технічну допомогу та грантову підтримку у вигляді інвестиційних стимулів після завершення відповідних проєктів.

Інструмент планується використати для підтримки кредитування українських приватних компаній у сільському господарстві та інших критично важливих галузях, зокрема, харчопереробці, роздрібній торгівлі та логістиці, з кінцевою метою збереження джерел доходу в Україні.

В ЄБРР також зазначили, що механізм передбачає фінансування бізнесів, які постраждали від війни, а також підтримку фінансової інклюзії ММСП та ветеранів.

Обсяг фінансування ЄБРР у межах цього інструменту становить EUR25 млн, проєкт перебуває на стадії остаточного погодження, його затвердження очікується 5 травня 2026 року.

За даними Нацбанку, на 1 березня цього року за загальними активами банк "Львів" посідав 24-е місце (18,25 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України.