16:03 27.04.2026

Нормативну оцінку земель у прифронтових регіонах адаптували до реальних умов господарювання – роз'яснення

Аграрії Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей зможуть зменшити показники нормативної грошової оцінки (НГО) сільгоспземель, що дозволить адаптувати податкове навантаження до реальних умов господарювання у прифронтових регіонах, повідомила пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

За даними асоціації, це стало можливим завдяки постанові Кабінету міністрів №495 від 20 квітня 2026 року. Документ вносить зміни до методики НГО і переглядаючи коефіцієнт природно-сільськогосподарського районування саме для цих чотирьох південних областей.

"Зміна цього показника безпосередньо вплине на розмір земельного податку, орендної плати та мінімального податкового зобов’язання (МПЗ)", – зазначили у ВАР.

Крім того, уряд уточнив порядок використання даних: за відсутності відомостей Держстату щодо чисельності населення використовуватимуться дані громад.

Водночас документом визначено підхід до розрахунку оцінки для ділянок, що розташовані одночасно у межах кількох оціночних районів або громад. У таких випадках НГО визначатиметься як сума значень для відповідних частин ділянки.

