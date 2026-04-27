Інтерфакс-Україна
Економіка
15:59 27.04.2026

ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева з проханням припинити неправомірні вимоги щодо проходження оцінки впливу на довкілля (ОВД) під час зберігання пального аграріями, повідомила пресслужба асоціації у понеділок.

Як зазначають у ВАР, агропідприємства дедалі частіше змушують проходити процедуру ОВД, навіть коли пальне використовується суто для власних потреб. Така практика суперечить закону "Про оцінку впливу на довкілля", оскільки зберігання палива для потреб с/г не входить до переліку видів діяльності, де екологічна експертиза є обов’язковою.

"Згідно з законом, такий вид планової діяльності в сфері сільського господарства, як зберігання пального, не потребує проведення ОВД. Але Державна екологічна інспекція, на порушення вказаних норм закону, вимагає проведення ОВД під час зберігання пального аграрними підприємствами, навіть у випадку його зберігання для власних потреб, тобто у випадках, коли відповідна діяльність повністю залишається у сфері сільського господарства", – наголошується у зверненні ВАР.

Бізнес-об’єднання також нагадало, що Державна регуляторна служба раніше вже підтверджувала: пряма норма про обов’язковість таких висновків для резервуарів із пальним відсутня. Це підтверджує і чинна судова практика.

Відтак ВАР просить Мінекономіки надати офіційні роз’яснення для Держекоінспекції та організувати спільну нараду з профільними асоціаціями, щоб оперативно вирішити проблему.

Теги: #пальне #мінекономіки #вар #овд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 27.04.2026
Нормативну оцінку земель у прифронтових регіонах адаптували до реальних умов господарювання – роз'яснення

Нормативну оцінку земель у прифронтових регіонах адаптували до реальних умов господарювання – роз'яснення

15:34 27.04.2026
Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки – ВАР

Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки – ВАР

15:27 27.04.2026
Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

12:00 24.04.2026
Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

16:45 22.04.2026
Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

16:29 22.04.2026
Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

14:14 21.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих за тиждень прискорилися у 1,5 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15,3%

Посівна-2026: темпи сівби ярих за тиждень прискорилися у 1,5 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15,3%

17:17 20.04.2026
Кабмін оновив методику оцінки землі з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС

Кабмін оновив методику оцінки землі з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС

13:53 20.04.2026
Ціни на пальне в Україні продовжують зниження – моніторинг

Ціни на пальне в Україні продовжують зниження – моніторинг

15:21 16.04.2026
ВАР закликала надати аграріям-переселенцям пріоритетне право оренди державних земель

ВАР закликала надати аграріям-переселенцям пріоритетне право оренди державних земель

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

ОСТАННЄ

Потужність УЗЕ в Україні за останній час зросла у 300 разів – глава "Укренерго"

Змінився керівник управління розвитку мережі Comfy

"Укрзалізниця" отримала перші 6 пасажирських вагонів, замовлених у 2025р.

"Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів вітчизняного виробництва – Свириденко

Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва зросла до 60% - дослідження

Суд задовольнив позов "Бетон Нова Інтернешнл" до РФ про стягнення збитків на $31,5 млн у повному обсязі

Ціни на нафту зростають, Brent торгується на рівні $107,4 за барель

Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

На українсько-латвійському бізнес-форумі підписано 9 меморандумів, з них 7 – у сферах ОПК та подвійного призначення

