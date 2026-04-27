ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева з проханням припинити неправомірні вимоги щодо проходження оцінки впливу на довкілля (ОВД) під час зберігання пального аграріями, повідомила пресслужба асоціації у понеділок.

Як зазначають у ВАР, агропідприємства дедалі частіше змушують проходити процедуру ОВД, навіть коли пальне використовується суто для власних потреб. Така практика суперечить закону "Про оцінку впливу на довкілля", оскільки зберігання палива для потреб с/г не входить до переліку видів діяльності, де екологічна експертиза є обов’язковою.

"Згідно з законом, такий вид планової діяльності в сфері сільського господарства, як зберігання пального, не потребує проведення ОВД. Але Державна екологічна інспекція, на порушення вказаних норм закону, вимагає проведення ОВД під час зберігання пального аграрними підприємствами, навіть у випадку його зберігання для власних потреб, тобто у випадках, коли відповідна діяльність повністю залишається у сфері сільського господарства", – наголошується у зверненні ВАР.

Бізнес-об’єднання також нагадало, що Державна регуляторна служба раніше вже підтверджувала: пряма норма про обов’язковість таких висновків для резервуарів із пальним відсутня. Це підтверджує і чинна судова практика.

Відтак ВАР просить Мінекономіки надати офіційні роз’яснення для Держекоінспекції та організувати спільну нараду з профільними асоціаціями, щоб оперативно вирішити проблему.