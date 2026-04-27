Потужність УЗЕ в Україні за останній час зросла у 300 разів – глава "Укренерго"

В Україні на жаний час підключено до мереж 600 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), тоді як у 2024 році їх було всього 2МВт, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко

"У 2023 році у нас взагалі не було УЗЕ, у 2024 – всього 2МВт, а тепер це 600 МВт. Ми говоримо про зростання не просто у рази, а у 300 разів", – сказав Зайченко під час заходу Energy Storage Day 2026, організованому Українською вітроенергетичною асоціацією у Києві у понеділок, передає кореспондент "Енергореформи" з місця події.

"На сьогодні видано технічних умов на 1,4ГВт УЗЕ", – уточнив глава "Укренерго".

За його словами, драйвером розвитку УЗЕ є сонячна енергетика.

"Уже зараз видно, що СЕС не можуть ефективно функціонувати без УЗЕ, оскільки вони створюють великий профіцит у денні години. УЗЕ допомагають переносити цю е/е на час підвищеного споживання", – пояснив голова правління "Укренерго".

У коментарі інтернетпорталу у кулуарах заходу Зайченко зазначив, що частина УЗЕ підключена до мереж "Укренерго", а частина – до мереж операторів системи розподілу.

"Зараз спрощена система підключена, і УЗЕ, підключені до мереж обленерго, не мають зобов’язання передавати теоеметрію, тому ми бачимо виробництво і споживання по факту, але не у режимі реального часу", – зазначив Зайченко.

Він також звернув увагу, що стрімкому розвитку УЗЕ сприяли конкурси "Укренерго" на надання допоміжних послуг, частиною переможців яких стали УЗЕ, і вони отримали гарантії оплати таких послуг з боку системного оператора.

За словами голови енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, зростання УЗЕ у рази пов’язане із подешевшанням обладнання на світових ринках, що дало економічний ефект проєктам.

Водночас він зазначив, що їхньому розвитку сприяло і законодавство, яке "дозволяє прозорому бізнесу планувати, інвестувати та реалізовувати проєкти".