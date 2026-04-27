15:54 27.04.2026

Потужність УЗЕ в Україні за останній час зросла у 300 разів – глава "Укренерго"

В Україні на жаний час підключено до мереж 600 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), тоді як у 2024 році їх було всього 2МВт, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко

"У 2023 році у нас взагалі не було УЗЕ, у 2024 – всього 2МВт, а тепер це 600 МВт. Ми говоримо про зростання не просто у рази, а у 300 разів", – сказав Зайченко під час заходу Energy Storage Day 2026, організованому Українською вітроенергетичною асоціацією у Києві у понеділок, передає кореспондент "Енергореформи" з місця події.

"На сьогодні видано технічних умов на 1,4ГВт УЗЕ", – уточнив глава "Укренерго".

За його словами, драйвером розвитку УЗЕ є сонячна енергетика.

"Уже зараз видно, що СЕС не можуть ефективно функціонувати без УЗЕ, оскільки вони створюють великий профіцит у денні години. УЗЕ допомагають переносити цю е/е на час підвищеного споживання", – пояснив голова правління "Укренерго".

У коментарі інтернетпорталу у кулуарах заходу Зайченко зазначив, що частина УЗЕ підключена до мереж "Укренерго", а частина – до мереж операторів системи розподілу.

"Зараз спрощена система підключена, і УЗЕ, підключені до мереж обленерго, не мають зобов’язання передавати теоеметрію, тому ми бачимо виробництво і споживання по факту, але не у режимі реального часу", – зазначив Зайченко.

Він також звернув увагу, що стрімкому розвитку УЗЕ сприяли конкурси "Укренерго" на надання допоміжних послуг, частиною переможців яких стали УЗЕ, і вони отримали гарантії оплати таких послуг з боку системного оператора.

За словами голови енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, зростання УЗЕ у рази пов’язане із подешевшанням обладнання на світових ринках, що дало економічний ефект проєктам.

Водночас він зазначив, що їхньому розвитку сприяло і законодавство, яке "дозволяє прозорому бізнесу планувати, інвестувати та реалізовувати проєкти".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 24.04.2026
Негода знеструмила понад 100 н.п. у 10 областях, є відключення в 5 через дронові атаки – "Укренерго"

Негода знеструмила понад 100 н.п. у 10 областях, є відключення в 5 через дронові атаки – "Укренерго"

11:12 23.04.2026
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

10:56 21.04.2026
Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

10:59 14.04.2026
Частина споживачів в шести областях залишилася без світла через обстріли РФ – "Укренерго"

Частина споживачів в шести областях залишилася без світла через обстріли РФ – "Укренерго"

19:21 11.04.2026
На Великдень обмеження е/е не заплановані – "Укренерго"

На Великдень обмеження е/е не заплановані – "Укренерго"

13:24 11.04.2026
Свириденко скоординувала з керівництвом "Укренерго" дії для стабільної роботи енергосистеми на Великдень

Свириденко скоординувала з керівництвом "Укренерго" дії для стабільної роботи енергосистеми на Великдень

21:58 10.04.2026
У суботу обмеження е/е будуть незначними – "Укренерго"

У суботу обмеження е/е будуть незначними – "Укренерго"

17:17 09.04.2026
Україна може пройти літо без обмежень енергоспоживання у разі відсутності ворожих обстрілів – CEO "Укренерго"

Україна може пройти літо без обмежень енергоспоживання у разі відсутності ворожих обстрілів – CEO "Укренерго"

15:51 08.04.2026
Погодинні відключення в середу вечером застосовуватимуться з 19:00 до 22:00 у всіх регіонах – "Укренерго"

Погодинні відключення в середу вечером застосовуватимуться з 19:00 до 22:00 у всіх регіонах – "Укренерго"

18:20 07.04.2026
"Укренерго" в середу планує обмежувати енергоспоживання промисловості зранку та ввечері в усіх регіонах України

"Укренерго" в середу планує обмежувати енергоспоживання промисловості зранку та ввечері в усіх регіонах України

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

ОСТАННЄ

Нормативну оцінку земель у прифронтових регіонах адаптували до реальних умов господарювання – роз'яснення

ВАР закликало Мінекономіки скасувати неправомірні вимоги Держекоінспекції щодо ОВД при зберіганні пального в агросекторі

Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки – ВАР

Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

Змінився керівник управління розвитку мережі Comfy

"Укрзалізниця" отримала перші 6 пасажирських вагонів, замовлених у 2025р.

"Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів вітчизняного виробництва – Свириденко

Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва зросла до 60% - дослідження

Суд задовольнив позов "Бетон Нова Інтернешнл" до РФ про стягнення збитків на $31,5 млн у повному обсязі

Ціни на нафту зростають, Brent торгується на рівні $107,4 за барель

