Мінекономіки скасувало вимогу оцінки впливу на довкілля для відновлення зрошення на існуючих меліоративних системах

Фото: Держрибагентство

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства врегулювало питання неправомірних вимог щодо проходження оцінки впливу на довкілля (ОВД) для проєктів із відновлення зрошення на чинних меліоративних системах, повідомила Асоціація організацій водокористувачів (АОВК).

У галузевому об’єднанні наголосили, що проходження ОВД відтепер не потрібне, якщо гідротехнічна меліорація здійснюється в межах уже введених в експлуатацію систем без їх розширення чи зміни проєктних параметрів. Раніше вимоги проходження такої оцінки у подібних випадках суттєво гальмували відновлення зрошення.

"Це знімає важливу бюрократичну перепону та створює більш передбачувані умови для розвитку галузі. Питання ініціювали в межах проєкту зі зміцнення спроможності ОВК, який АОВК реалізує за підтримки Програми АГРО, що фінансується урядом США", – наголосило бізнес-об’єднання.

Асоціація закликала агровиробників повідомляти про випадки, якщо на місцях і надалі вимагатимуть проходження ОВД у таких ситуаціях. АОВК передаватиме матеріали до профільного міністерства для оперативного реагування.

Експерти асоціації також нагадали, що спільно з консультантами Програми АГРО надають безкоштовні консультації агровиробникам, які планують створити організації водокористувачів (ОВК).