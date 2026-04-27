Економіка
13:58 27.04.2026

Змінився керівник управління розвитку мережі Comfy

Ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") оголосив про призначення Тетяни Лахтадир на посаду керівника управління розвитку мережі, повідомили у пресслужбі компанії.

В компанії зазначають, що нова менеджер має понад 15 років досвіду у сфері розвитку ритейлу. Значну частину кар’єри вона присвятила мережі "Будинок іграшок", де пройшла шлях від маркетингу до керування розвитком мережі. У 2021-2023 рр. працювала в мережі Salateira, де відповідала за розвиток у складний період повномасштабної війни, зосередившись на збереженні операційної стабільності та пошуку можливостей міжнародного розвитку. До приєднання в Comfy вона очолювала напрям розвитку мереж у компанії Delta Sport (мережі NIKE та All Stars на ринках України та Казахстану).

"Для мене розвиток мережі – це про стратегію, масштабування і точність вибору, тож моя головна ціль зробити так, щоб кожен квадратний метр був ефективним. Нові локації мають відповідати поведінці клієнтів, потенціалу регіону та довгостроковій стратегії компанії. Фокус компанії – зростати там, де ми можемо бути по-справжньому сильними і створювати найкращий досвід для клієнта", – зазначила Лахтадир.

Серед ключових напрямів її роботи в Comfy – формування регіональних стратегій розвитку, оптимізація орендної політики, управління портфелем діючих магазинів і побудова ефективної команди функції розвитку.

Станом на березень 2025 р мережа налічує 115 магазинів у 56 містах України. За даними компанії, виторг за підсумками 2025 року склав 55,8 млрд грн , що на 17% більше, ніж у 2024 році, Впродовж року компанія сплатила до державного бюджету 2,3 млрд грн податків і зборів.

За даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

