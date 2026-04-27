13:45 27.04.2026

"Укрзалізниця" отримала перші 6 пасажирських вагонів, замовлених у 2025р.

АТ "Укрзалізниця" отримала перші шість нових пасажирських вагонів зі 100, замовлених у 2025 році в ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ), повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в Телеграм.

Згідно з повідомленням, загальна вартість контракту становить близько 6,5 млрд грн, а фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету.

Передбачається, що поставки триватимуть поетапно до травня 2028 року, а вже до кінця 2026 року будуть готовими 60 таких вагонів.

Кулеба пояснив, що йдеться про масштабне оновлення парку – 88 сучасних купейних вагонів, сім інклюзивних вагонів для людей у колісному кріслі і п’ять вагонів нового покоління з довшим на 20 років строком служби.

Вагони мають кондиціонери, оснащені акумуляторами та передбаченими рішеннями і зручностями для подорожей із дітьми, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виготовлені нові вагони вже прибули до Києва і готуються до першого рейсу. До їх створення було залучено понад 150 українських компаній, зокрема з прифронтових і релокованих регіонів.

Віцепрем’єр з відновлення також уточнив, що перші вагони вийдуть на маршрут у складі нового флагманського поїзда, який "Укрзалізниця" представить 28 квітня.

