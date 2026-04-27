"Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів вітчизняного виробництва – Свириденко

Уряд продовжує роботу над системним оновленням рухомого складу Укрзалізниці, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"У межах цього оновлення передбачено постачання 100 нових вагонів українського виробництва – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Загальна вартість проєкту становить близько 6,5 млрд грн. Поставка здійснюватиметься поетапно до травня 2028 року", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Перші нові вагони вже вирушають із пасажирами у складі флагманського поїзда, який Укрзалізниця запустить у вівторок, 28 квітня.

"До виробництва, яке мала змогу оглянути в жовтні минулого року, залучено понад 150 українських підприємств, зокрема прифронтових і релокованих. Це забезпечує робочі місця для понад 10 тисяч українців і підтримує національну економіку. Виготовлений в Україні продукт працює на економіку та логістику всередині держави – із заводу одразу на колію", – додала прем’єр.

Вона зазначила, що нові вагони відповідають сучасним вимогам комфорту: мають покращені полиці, кондиціонування, сповивальні столики та дитячі манежі, пандуси й оновлені акумуляторні батареї, що дозволяють заздалегідь налаштовувати температуру перед посадкою пасажирів.