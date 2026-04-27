Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва зросла до 60% - дослідження

Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва зросла з 38% у 2022 році до 60% у 2025 році та продовжує збільшуватись, йдеться у аналітичному дослідженні компанії "Інтергал-Буд".

Європланування - це сучасний формат, де основний акцент робиться не на кількості ізольованих кімнат, а на функціональності простору. Головна ознака - об’єднана кухня-вітальня замість окремої великої кухні та окремої кімнати. Тобто частину площі, яка раніше йшла на коридори, великі окремі кухні чи "прохідні" кімнати, перерозподіляють на спільний житловий простір.

"Сьогодні покупець оцінює не кількість квадратних метрів, а сценарій життя, який дає квартира. Простора кухня-вітальня, окремі спальні, мінімум коридорів, продумане зонування — це вже не додаткова перевага, а базова вимога. Особливо це помітно серед сімей, які купують житло для власного проживання, а не для інвестицій", — зазначає комерційна директорка девелоперської компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

За даними дослідження, у 2022 році частка попиту на квартири з європлануванням становила близько 38%, у 2024 році - 52%, у 2025 році цей показник перевищив 60%, а у першому кварталі 2026-го він становить в цілому майже 70%, а в окремих проєктах комфорт+ та бізнес-класу вже перевищує 75%.

Особливо відчутно попит зріс після змін у державній програмі "єОселя", які набули чинності у лютому 2026 року. Нові нормативи площі передбачають 52,5 кв. м для сім’ї з 1-2 осіб плюс 21 кв. м на кожного наступного члена родини, а максимальна площа житла, яка підпадає під умови програми, суттєво обмежена. Якщо квартира перевищує встановлений норматив більш ніж на 10%, покупець фактично втрачає можливість скористатися пільговим кредитуванням або змушений самостійно покривати значну різницю у вартості. У таких жорстких рамках європланування стало фактично безальтернативним рішенням для значної частини покупців.

Згідно з аналітичним дослідженням, серед наймасовішої категорії покупців первинного житла - людей віком до 40 років - кожен другий обирає однокімнатні або двокімнатні квартири з європлануванням площею 38–60 кв. м. Покупці старше 40 років в більшості обирають двокімнатні або ергономічні трикімнатні квартири площею 65-85 кв. м, де ключовими є приватність, окремі функціональні зони та комфорт для всієї родини.

За оцінками аналітиків "Інтергал-Буд", на тих самих квадратних метрах європланування дає на 15-20% більше корисної площі порівняно з традиційними плануваннями, а коефіцієнт ефективності простору перевищує 85% проти 65-70% у старому житловому фонді. Це також означає менші витрати на ремонт, опалення та обслуговування.

При цьому пропозиція досі не встигає за попитом. Лише кожна сьома квартира у новобудовах повністю відповідає критеріям повноцінного європланування.

За оцінками аналітиків "Інтергал-Буд", у 2026-2027 рр. ринок може зіткнутися з дефіцитом готового якісного житла саме у сегменті функціональних квартир комфорт-класу, які найбільше відповідають новій структурі попиту.

