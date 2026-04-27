09:12 27.04.2026

Суд задовольнив позов "Бетон Нова Інтернешнл" до РФ про стягнення збитків на $31,5 млн у повному обсязі

Суд задовольнив позов "Бетон Нова Інтернешнл" до РФ про стягнення збитків на $31,5 млн у повному обсязі

Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ "Бетон Нова Інтернешнл" (БНІ, Слов’янськ Донецької обл.) про стягнення з РФ в особі міністерства юстиції збитків у еквіваленті $31 млн 525,829 тис.

Згідно з судовими матеріалами справи № 910/1311/26, копії яких є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна",

До Господарського суду Києва звернулося ТОВ "БНІ" із позовом до РФ в особі мінюсту про стягнення збитків (майнової шкоди) в національній валюті України гривні у еквіваленті $31 млн 525,829 тис. за курсом НБУ на дату ухвалення рішення.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що внаслідок збройної агресії РФ позивачу заподіяно шкоду у вигляді збитків у розмірі $31 млн 81,496 тис. та упущеної вигоди у розмірі $444,333 тис., внаслідок знищення належного йому на праві власності майна та тимчасової окупації території, де знаходиться майно та виробничий об’єкт позивача, що призвело до втрати бізнесу.

Ухвалою Госпсуду Києва від 16 лютого 2026р прийнято вказаний позов до розгляду та відкрито провадження. 20 березня поточного року до суду від позивача надійшла заява про долучення доказів направлення відповідачу на адресу посольства РФ в Республіці Польща копії відповідної ухвали суду.

Дослідивши докази та надані документи, Госпсуд Києва у відкритому засіданні 1 квітня 2026р розглянув справу та ухвалив позовні вимоги задовольнити в повному обсязі, стягнути з РФ на користь ТОВ "БНІ" збитки у розмірі $31 млн 81,496 тис, що на дату ухвалення рішення еквівалентно 1 млрд 365 млн 21,6 тис. грн та упущену вигоду у розмірі $444,333 тис., що на дату ухвалення рішення еквівалентно 19 млн 513,994 тис. грн, а також стягнути з РФ в дохід держбюджету України судовий збір у розмірі 931,840 тис. грн.

Повне рішення складено та підписано 13 квітня 2026р., оприлюднено 14 квітня.

ТОВ "Бетон Нова Інтернешнл" (БНІ, Слов’янськ Донецької обл.) зареєстровано у березня 2011 року, основна діяльність – виготовлення виробів із бетону для будівництва.

Згідно з даними YouControl, у власності ТОВ "Ліга інфо" знаходиться 100%-на частка ТОВ "БНІ". Кінцевий бенефіціар – Дмитро Шкиря.

Розмір статутного капіталу ТОВ – 10 тис. грн.

Теги: #збитки #суд #бетон_нова_інтернешнл #рф

