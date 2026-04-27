Інтерфакс-Україна
Економіка
08:57 27.04.2026

Ціни на нафту зростають, Brent торгується на рівні $107,4 за барель

Ціни на нафту підвищуються в понеділок у зв'язку з відсутністю прогресу у врегулюванні близькосхідного конфлікту.

Переговори США та Ірану в минулі вихідні знову не відбулися, і Ормузька протока, як і раніше, фактично закрита.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч становить $107,4 за барель, що на $2,07 (1,97%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подорожчали на $0,26 (0,25%), до $105,33 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,6 (1,69%), до $96 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $1,45 (1,5%), до $94,4 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 17%, WTI – на 14%.

Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз ціни Brent на четвертий квартал поточного року до $90 за барель з $80, зазначивши скорочення видобутку нафти в Перській затоці через конфлікт.

