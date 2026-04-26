Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про рішення учасників міжнародної конференції Ukraine Energy Coordinating Group ("Енергетичний Рамштайн") надати Фонду підтримки енергетики EUR100 млн для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Дякую учасникам Енергетичного Рамштайну за рішення надати Україні 100 млн євро для посилення підготовки до зими через Фонд підтримки енергетики. Це суттєва підтримка для забезпечення ремонтів і сталої роботи енергосистеми", – написала Свириденко в Телеграм у неділю за підсумками третього міністерського засідання у форматі "енергетичного Рамштайну".

При цьому вона зазначила, що першочергова потреба на затверджені та пріоритетні проєкти Фонду підтримки енергетики сягає понад EUR800 млн (близько $1 млрд).

Очільниця уряду зазначила, що Україна враховує досвід минулої важкої зими та готується до наступного опалювального сезону вже зараз.

"У межах виконання планів енергетичної стійкості регіонів роботи з будівництва фізичного захисту розпочаті на 80% ключових енергооб’єктів. Перебудовуємо енергосистему, щоб зробити її стійкою, децентралізованою та інтегрованою до європейського ринку. Паралельно зміцнюємо ядерний сектор, який забезпечує до 60% електроенергії, диверсифікуємо джерела постачання палива. Для України критично важливе збереження постійної місії МАГАТЕ на всіх українських ядерних об’єктах, зокрема на окупованій Запорізькій АЕС", – написала Свириденко.