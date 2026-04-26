Інтерфакс-Україна
Економіка
16:27 26.04.2026

Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко

1 хв читати
Учасники "енергетичного Рамштайну" нададуть Україні EUR100 млн на підготовку до зими – Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про рішення учасників міжнародної конференції Ukraine Energy Coordinating Group ("Енергетичний Рамштайн") надати Фонду підтримки енергетики EUR100 млн для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Дякую учасникам Енергетичного Рамштайну за рішення надати Україні 100 млн євро для посилення підготовки до зими через Фонд підтримки енергетики. Це суттєва підтримка для забезпечення ремонтів і сталої роботи енергосистеми", – написала Свириденко в Телеграм у неділю за підсумками третього міністерського засідання у форматі "енергетичного Рамштайну".

При цьому вона зазначила, що першочергова потреба на затверджені та пріоритетні проєкти Фонду підтримки енергетики сягає понад EUR800 млн (близько $1 млрд).

Очільниця уряду зазначила, що Україна враховує досвід минулої важкої зими та готується до наступного опалювального сезону вже зараз.

"У межах виконання планів енергетичної стійкості регіонів роботи з будівництва фізичного захисту розпочаті на 80% ключових енергооб’єктів. Перебудовуємо енергосистему, щоб зробити її стійкою, децентралізованою та інтегрованою до європейського ринку. Паралельно зміцнюємо ядерний сектор, який забезпечує до 60% електроенергії, диверсифікуємо джерела постачання палива. Для України критично важливе збереження постійної місії МАГАТЕ на всіх українських ядерних об’єктах, зокрема на окупованій Запорізькій АЕС", – написала Свириденко.

Теги: #опалювальний_сезон #підтримка #свириденко #енергетичний_рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 26.04.2026
Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

14:29 26.04.2026
14:29 26.04.2026
Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

14:07 26.04.2026
14:07 26.04.2026
ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

21:32 25.04.2026
21:32 25.04.2026
Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

01:09 25.04.2026
01:09 25.04.2026
Макрон закликав Європу до більшої впевненості у власних силах і заявив про значну підтримку України

Макрон закликав Європу до більшої впевненості у власних силах і заявив про значну підтримку України

20:03 24.04.2026
20:03 24.04.2026
Свириденко планує прочитати книгу "Перша енергетична війна"

Свириденко планує прочитати книгу "Перша енергетична війна"

19:23 24.04.2026
19:23 24.04.2026
Усі парламентські партії Швеції підтримують Україну – голова комітету в закордонних справах

Усі парламентські партії Швеції підтримують Україну – голова комітету в закордонних справах

19:09 24.04.2026
19:09 24.04.2026
Київ відновлює програму фінансування ветеранського бізнесу та розширює список тих, хто може претендувати на кредит

Київ відновлює програму фінансування ветеранського бізнесу та розширює список тих, хто може претендувати на кредит

12:47 24.04.2026
12:47 24.04.2026
Кабмін розширить програму "Доступні ліки" – Свириденко

Кабмін розширить програму "Доступні ліки" – Свириденко

16:41 22.04.2026
16:41 22.04.2026
Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

ОСТАННЄ

На українсько-латвійському бізнес-форумі підписано 9 меморандумів, з них 7 – у сферах ОПК та подвійного призначення

Представники Міненерго США вважають імовірними значні поставки американського LNG до України

ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

Обсяг готівки в обігу в І кв.-2026 зменшився на 0,3% – НБУ

"Укрзалізниця" очікує отримати перший електровоз від Alstom у І кв.-2027

ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

НБУ вперше оприлюднив перелік значимих страховиків, до якого увійшли 13 компаній

Витрати на логістику через кризу в Перській затоці можуть підвищити вартість виробництва зерна на 1000 грн/тонна – заступник міністра економіки

Мер Львова розкритикував меморандум щодо розвитку аеропорту, ОВА закликала до конструктиву

EQUITY Law Firm захистила інтереси Ігоря Мазепи та партнерів у спорі щодо Майницького газового родовища

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА