ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

Європейський банк реконструкції та розвитку планує підтримати побудову в Україні 700 МВт нової генеруючої потужності, повідомила президент банку Оділь Рено-Бассо (Odile Renaud-Basso).

"Важливо поєднати оперативне реагування і реформи. Яка позиція банку? Ми плануємо підтримати створення в Україні 700 МВт нової генерації", – сказала Рено-Бассо під час міжнародної конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві в неділю.

За її словами, йдеться, зокрема, про генерацію для потреб опалення, про низку об’єктів розподіленої генерації.

Президент ЄБРР також зазначила, що банк працює з Україною над іншими проєктами, зокрема, щодо підтримки імпорту газу.

Водночас вона наголосила, що потрібно пришвидшувати реалізацію енергопроєктів та постачання обладнання.

Також глава ЄБРР підкреслила, що Україна має залучати великих інвесторів до енергетичної розбудови, для чого має створювати прозорі правила роботи.

На цій же конференції перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що до початку ОЗП Україна має накопичити 14,6 млрд куб. м газу. За його словами, це буде здійснено за рахунок імпорту та власного видобутку. Він також повідомив, що до зими в енергосистему має додатися щонайменше 6 ГВт потужності генерації – як відбудованої після пошкоджень ударами РФ, так і нової.