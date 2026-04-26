Інтерфакс-Україна
Економіка
14:07 26.04.2026

ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

1 хв читати
ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку
Фото: ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку планує підтримати побудову в Україні 700 МВт нової генеруючої потужності, повідомила президент банку Оділь Рено-Бассо (Odile Renaud-Basso).

"Важливо поєднати оперативне реагування і реформи. Яка позиція банку? Ми плануємо підтримати створення в Україні 700 МВт нової генерації", – сказала Рено-Бассо під час міжнародної конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві в неділю.

За її словами, йдеться, зокрема, про генерацію для потреб опалення, про низку об’єктів розподіленої генерації.

Президент ЄБРР також зазначила, що банк працює з Україною над іншими проєктами, зокрема, щодо підтримки імпорту газу.

Водночас вона наголосила, що потрібно пришвидшувати реалізацію енергопроєктів та постачання обладнання.

Також глава ЄБРР підкреслила, що Україна має залучати великих інвесторів до енергетичної розбудови, для чого має створювати прозорі правила роботи.

На цій же конференції перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що до початку ОЗП Україна має накопичити 14,6 млрд куб. м газу. За його словами, це буде здійснено за рахунок імпорту та власного видобутку. Він також повідомив, що до зими в енергосистему має додатися щонайменше 6 ГВт потужності генерації – як відбудованої після пошкоджень ударами РФ, так і нової.

Теги: #єбрр #енергетичний_рамштайн #енергетика #генерація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 26.04.2026
Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

14:27 26.04.2026
Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

20:26 24.04.2026
ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

19:04 24.04.2026
РФ має бути відсторонена від світових ядерних ринків після окупації ядерних об'єктів – гендиректор ЧАЕС

РФ має бути відсторонена від світових ядерних ринків після окупації ядерних об'єктів – гендиректор ЧАЕС

18:44 24.04.2026
ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

16:59 24.04.2026
Проєкти ЄБРР націлені збільшити енергопотужності України на 700 МВт для проходження наступної зими

Проєкти ЄБРР націлені збільшити енергопотужності України на 700 МВт для проходження наступної зими

16:42 24.04.2026
ЄБРР анонсував підписання 26 квітня нової угоди для підготовки відновлення пошкодженого НБК на ЧАЕС

ЄБРР анонсував підписання 26 квітня нової угоди для підготовки відновлення пошкодженого НБК на ЧАЕС

14:43 24.04.2026
Молдова скасовує режим НС в енергетиці

Молдова скасовує режим НС в енергетиці

14:03 24.04.2026
ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

17:56 23.04.2026
ЄБРР надав "Кернелу" Веревського $45 млн кредиту на будівництво сонячної електростанції

ЄБРР надав "Кернелу" Веревського $45 млн кредиту на будівництво сонячної електростанції

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

ОСТАННЄ

На українсько-латвійському бізнес-форумі підписано 9 меморандумів, з них 7 – у сферах ОПК та подвійного призначення

Представники Міненерго США вважають імовірними значні поставки американського LNG до України

Обсяг готівки в обігу в І кв.-2026 зменшився на 0,3% – НБУ

Київ відновлює програму фінансування ветеранського бізнесу та розширює список тих, хто може претендувати на кредит

"Укрзалізниця" очікує отримати перший електровоз від Alstom у І кв.-2027

НБУ вперше оприлюднив перелік значимих страховиків, до якого увійшли 13 компаній

Витрати на логістику через кризу в Перській затоці можуть підвищити вартість виробництва зерна на 1000 грн/тонна – заступник міністра економіки

Мер Львова розкритикував меморандум щодо розвитку аеропорту, ОВА закликала до конструктиву

EQUITY Law Firm захистила інтереси Ігоря Мазепи та партнерів у спорі щодо Майницького газового родовища

Україна попри потепління не вирощуватиме екзотичні фрукти через критичні зимові температури – думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА