Інтерфакс-Україна
Економіка
18:40 25.04.2026

На українсько-латвійському бізнес-форумі підписано 9 меморандумів, з них 7 – у сферах ОПК та подвійного призначення

У Торгово-промисловій палаті України відбувся українсько-латвійський бізнес-форум, у межах якого сторони обговорили співпрацю в оборонній сфері, енергетиці, інфраструктурі, технологіях та інвестиціях, а також провели серію B2B-контактів.

За підсумками заходу було підписано дев’ять меморандумів, з них сім – у сферах військового та подвійного (dual-use) призначення, ще два – у сфері торгівлі.

У форумі взяли участь міністр економіки України Олексій Соболев, міністр економіки Латвійської Республіки Вікторс Валайніс, посол Латвії в Україні Андрейс Пілдеговічс, президент ТПП України Геннадій Чижиков, президент Латвійської ТПП Айгарс Ростовскіс та інші.

Програма форуму також включала пленарну сесію, бізнес-сесію, окремі панельні дискусії з оборони, технологій, енергетики та інфраструктури, а також workshop AirBaltic для українських компаній.

"Сьогоднішній форум є дуже важливим сигналом для наших бізнес-спільнот. Він показує, що Україна та Латвія не обмежуються політичною підтримкою чи загальними деклараціями. Ми формуємо конкретний порядок денний економічної взаємодії – предметний, секторальний і орієнтований на результат", – наголосив Чижиков, виступаючи на форумі, зазначивши, що захід є "сигналом переходу від політичної підтримки до предметної економічної взаємодії".

За словами Чижикова, для ТПП України співпраця з Латвією має практичний вимір, він відзначив, що програма форуму зосереджена на напрямах, де обидві країни можуть отримати найбільшу взаємну додану вартість – обороні, енергетиці та інфраструктурі, технологіях, інвестиційній взаємодії та практичних B2B-контактах.

Він заявив, що Україна сьогодні є країною, що генерує нові рішення у сфері безпеки, оборонних технологій і dual-use розробок. "Ми переконані, що українсько-латвійська співпраця у сфері defense tech може включати спільні розробки, технологічну кооперацію, інтеграцію інженерних рішень і створення нових продуктів для європейського ринку безпеки", – зазначив він.

Президент ТПП України окремо відзначив потенціал співпраці у сфері енергетики, інфраструктури та технологій. За його словами, Україна зацікавлена у партнерстві з латвійськими компаніями у сферах енергоефективності, енергетичних сервісів, відновлення інфраструктури, логістики, муніципальних рішень, цифрової економіки, кібербезпеки, телекомунікацій та інноваційного підприємництва. Він також наголосив на практичному характері форуму як майданчика для переговорів, презентації проєктів і започаткування нових партнерств.

"Наш головний меседж сьогодні простий і зрозумілий: Україна та Латвія можуть значно більше разом. Ми… можемо разом створювати нову економічну реальність, у якій українсько-латвійське партнерство буде одним із прикладів успішної європейської економічної співпраці", – заявив Чижиков.

Він додав, що ТПП України готова й надалі залишатися інституційним партнером для латвійського бізнесу в пошуку контактів, супроводі проєктів, розвитку B2B-діалогу та поглибленні міжпалатної взаємодії.

