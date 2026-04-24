Представники Міненерго США вважають імовірними значні поставки американського LNG до України

Представники Міністерства енергетики США вважають імовірними значні поставки американського скрапленого природного газу (LNG) до України за потреби, а також називають перспективним варіант створення в Україні інфраструктури для його імпорту.

"Можливість значних обсягів поставок, якщо вони будуть потрібні Україні, є дуже ймовірною і цілком реальною", – зазначив старший радник міністра енергетики США Енді Репп на зустрічі з журналістами в Києві.

Він наголосив, що США вже є найбільшим експортером LNG у світі, а до кінця десятиліття можуть подвоїти нинішні експортні потужності.

Репп також зазначив, що створення потужностей із регазифікації потребує менше часу та інвестицій, ніж розвиток інфраструктури для скраплення газу, тому такий варіант він назвав хорошою можливістю для України.

Окрім імпорту LNG, у Міненерго США бачать перспективу і в розвитку власного газовидобутку, зважаючи на значні запаси газу та найбільші в Європі підземні сховища, що може посилити роль України не лише для внутрішнього ринку, а й для Центральної та Західної Європи.

"Ми працюємо над запуском вертикального газового коридору, який дасть змогу постачати енергію з півдня в українську енергосистему не лише для внутрішнього споживання, а й з урахуванням ролі України в енергетичній архітектурі Європи", – додав спеціальний посланник з питань енергетичної інтеграції міністерства енергетики США Джошуа Вольц.

Представники американського міненерго також зазначили, що вбачають майбутнє України як одного з ключових центрів європейської енергетичної інфраструктури, зокрема у сфері передачі та генерації енергії.

Як повідомлялося, на початку квітня перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що пропускна спроможність "Вертикального газового коридору" після завершення реалізації цього маршруту може сягнути близько 10 млрд куб. м газу на рік.