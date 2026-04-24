Обсяг готівки в обігу в І кв.-2026 зменшився на 0,3% – НБУ

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, в I кварталі 2026 року зменшилася на 0,3%, або на 3,1 млрд грн, і станом на 1 квітня становила 923,2 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

"Це пов'язано із сезонними факторами, адже традиційно в першому кварталі року відбувається вилучення з обігу готівки, що була випущена в минулі періоди", – прокоментував Нацбанк у Телеграмі.

За даними регулятора, станом на 1 квітня 2026 року в обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на суму 913,4 млрд грн, а також 15,2 млрд монет, без урахування пам'ятних та інвестиційних, на суму 9,6 млрд грн.

У структурі готівкового обігу найбільше банкнот номіналом 500 грн, найменше – номіналом 50 грн: їхня частка становила 25,5% та 4,7% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно.

НБУ також нагадав, що з 2 березня 2026 року перестали бути засобом платежу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років незалежно від року випуску. Наразі їх і далі обліковують у готівковому обігу, доки громадяни можуть обміняти їх на монети та банкноти інших номіналів.

Серед обігових монет найбільшу частку мали 1 грн, найменшу – 10 грн: 4,7% та 2,4% відповідно.

Нацбанк додав, що з 1 жовтня 2025 року триває поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 коп., і відтоді вже вилучено 4,8 млн штук. Станом на 1 квітня 2026 року їхня частка від загальної кількості монет в обігу становила 27,1%.

Водночас на розмінні монети номіналом 50 коп. зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг, а їхня частка в обігу становила 9,1%.