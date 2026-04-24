Київ відновлює програму фінансування ветеранського бізнесу та розширює список тих, хто може претендувати на кредит

У Києві відновлюють фінансування програм ветеранського бізнесу і розширюють коло тих, хто може отримати кредит, максимальна сума якого складає 50 млн грн., повідомляє Київська міська адміністрації (КМДА) в п'ятницю.

Місто взяло на себе обов'язок виплачувати 99% від суми відсотків за кредитними договорами та підтримувати ветеранів протягом 6 років, йдеться у заяві директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Володимира Костікова на сайті КМДА.

"Підтримка ветеранів і ветеранок та членів їхніх родин є ключовим важелем повернення людей у соціум. Суть столичної програми полягає у фактичному обнуленні відсоткової ставки за кредитами. Місто взяло на себе обов'язок виплачувати 99% від суми відсотків за кредитними договорами", – заявив Костіков.

Також у програмі розширився список тих, хто може претендувати на допомогу. Це не тільки учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, а і члени родин загиблих героїв. Таким чином програма спрямована на забезпечення економічної безбар'єрності – рівного доступу до фінансових ресурсів для ветеранів і ветеранок незалежно від обставин після служби.

При цьому право на підтримку мають підприємства у яких доля власності в бізнесі у цих категорій – понад 50%. Максимальна сума кредиту складає 50 млн грн, що робить програму доступною для середнього виробничого бізнесу. Підтримка може тривати протягом 6 років.

Процедура отримання коштів спрощена: підприємець вивчає критерії та подає свій проєкт до одного з 21 банку партнерів. Після отримання кредиту та підтвердження відповідності критеріям бюджет міста починає компенсувати відсотки.

Гроші можна спрямувати на придбання устаткування, модернізацію ліній, купівлю нежитлової нерухомості для роботи або впровадження енергозберігаючих проєктів. Або зробити поповнення обігових коштів, зокрема для новоствореного бізнесу.

Контроль за використанням коштів буде вестись з урахуванням створення нових робочих місць та сплати податків до бюджету Києва.