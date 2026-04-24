"Укрзалізниця" очікує отримати перший електровоз від Alstom у І кв.-2027

Перший електровоз Alstom UA8AC "Укрзалізниця" планує отримати у І кварталі 2027 року, а загалом до кінця 2029 року компанія очікує на 55 таких локомотивів, повідомив директор офісу міжнародних проєктів АТ "Укрзалізниця" Володимир Шемаєв.

"Це буде така незначна перебудова парку вантажних електровозів, які слугуватимуть певною основою парку на наступні роки", – зауважив Шемаєв під час VIII міжнародної конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції" в Києві.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста на конференції проінформував, що від початку повномасштабного вторгнення Росії було уражено більш ніж 300 локомотивів, близько 50 знищено без будь-якої можливості відновлення.

За даними "Укрзалізниці", за перше півріччя 2025 було пошкоджено 9 тепловозів, за друге – 119, за перший квартал 2026 року – 81.

Як повідомлялось, контракт із Alstom Transport на суму EUR473 млн "Укрзалізниця" підписала за підсумками міжнародного тендера Світового банку. Згодом до реалізації проєкту долучився Європейський банк реконструкції та розвитку.

Серед інших міжнародних проєктів, які "Укрзалізниця" планує реалізовувати, він згадав підписаний між урядами України та Іспанії договір про співпрацю щодо створення монтажного візка, який може змінювати ширину без зупинки в русі. За його словами, перший етап передбачає розробку проєктної документації на такий візок.

"В Україні десь через два роки буде зроблений такий візок, після чого почнеться випробування. Якщо буде позитивний результат цих випробувань, можна тоді казати про комерційне виробництво таких візків і відповідно вагонів, як для українського ринку, так і для європейських", – зазначив директор офісу міжнародних проєктів "Укрзалізниці".

Шемаєв також повідомив, що нещодавно відбулась зустріч з корейськими партнерами, з якими "Укрзалізниця" впродовж трьох років планує підготувати техніко-економічне обґрунтування високошвидкісної залізниці від Києва до Львова і далі до польського кордону.

Окремо директор офісу міжнародних проєктів "Укрзалізниці" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що "Укрзалізниця" увійшла за дорученням уряду в проєкт будівництва децентралізованої газової генерації. Зокрема, обладнання потужністю 40 МВт вже доставлено, наразі тривають підготовчі роботи до його монтажу.

Крім того, завершено тендер за правилами Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на додаткові 160 МВт, його результати перебувають на стадії підписання, а постачання обладнання очікується в термін до 8 місяців.

Шемаєв нагадав, що відповідний проєкт "Укрзалізниця" реалізує спільно з ЄБРР та Європейською комісією, він підтриманий грантом EUR41 млн, а ще 20 млн фунтів у вигляді обладнання передає Велика Британія.