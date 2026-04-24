НБУ вперше оприлюднив перелік значимих страховиків, до якого увійшли 13 компаній

Національний банк України (НБУ) вперше оприлюднює перелік страховиків, які набули статусу значимих станом на 1 січня 2026 року.

Як повідомляється на сайті НБУ, значимими є 13 страховиків, два з яких здійснюють діяльність зі страхування життя (ПрАТ "Граве Україна страхування життя" і АТ СК "ТАС").

Також вважаються значимими компанії ПАТ "НАСК "Оранта", АТ "СК "ІНГО", ПрАТ "СК "УНІКА", ПрАТ "СК "Універсальна", АТ "СК "АРКС", ПрАТ "СК "ПЗУ Україна", ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп", АТ "СГ "ТАС", ПрАТ "СК "УСГ", ПрАТ "СК "ВУСО", ПрАТ "СК "Арсенал Страхування".

Згідно з інформацією, перелік значимих страховиків сформовано на підставі показників регуляторної звітності страховиків, складеної та поданої до НБУ.

Перше визначення значимих страховиків здійснювалося за середнім значенням обсягів діяльності станом на кінець кожного з двох календарних років, що передують даті оцінювання показників діяльності страховика.

До значимих страховиків встановлено посилені вимоги щодо їх діяльності. Значимий страховик зобов’язаний мати ефективну систему управління, організовану з урахуванням його значимості, яка, зокрема, має відповідати таким вимогам: в наглядовій раді не може бути менше п’яти осіб, вона має складатися з незалежних директорів (не менше трьох осіб), зобов’язана утворити постійно діючі комітети: з питань аудиту; управління ризиками; питань винагород та призначень, головою яких має бути незалежний директор.

Крім того, значимим компаніям заборонено передавати на аутсорсинг функції з управління ризиками та/або контролю за дотриманням норм (комплаєнс), покладати на одну особу виконання обов’язків головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія.

Також система внутрішнього контролю має забезпечувати виконання ключових функцій управління з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого, система управління ризиками має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та мінімізацію (зниження до контрольованого рівня) всіх суттєвих ризиків діяльності страховика .

Підрозділ внутрішнього аудиту має оцінювати ефективність організації корпоративного управління, систем внутрішнього контролю та управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції та їх відповідність з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого.

Нацбанк здійснює нагляд із урахуванням посилених вимог до діяльності значимих страховиків.

НБУ також підкреслює, що страховики, які набули статусу значимих, зобов’язані до 31 грудня 2026 року (включно) привести свою діяльність у відповідність до вимог закону "Про страхування" та Положення № 194.