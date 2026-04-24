Економіка
18:08 24.04.2026

Витрати на логістику через кризу в Перській затоці можуть підвищити вартість виробництва зерна на 1000 грн/тонна – заступник міністра економіки

Витрати на логістику через кризу в Перській затоці можуть підвищити вартість виробництва зерна на 1000 грн/тонна – заступник міністра економіки

Ризики суттєвого зростання собівартості української агропродукції зберігаються через нестабільність логістики енергоносіїв в Ірані, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький в інтерв’ю виданню "LIGA.net".

Він зауважив, що зараз ситуація в агросекторі не є критичною: весняне подорожчання пального додало близько 100 грн на 1 тонну кукурудзи. Проте за умови затягування конфлікту на Близькому Сході витрати аграріїв можуть зрости десятикратно.

"Більшість обсягів добрив аграрії закупили заздалегідь, а основне внесення проводиться ще восени. Тому підвищення їх вартості на 35% поки що не дуже відчутне. Проте якщо проблеми з логістикою у Перській затоці затягнуться, витрати можуть підскочити до 1000 грн на 1 тонну зерна", – зазначив Висоцький.

Він уточнив, що з річної норми у 60 л пального на 1 га близько 20 л припадає на весняну посівну, 15 л – на збирання врожаю, а решта 25 л – на осінній комплекс робіт. Наразі витрати на дизель для весняної кампанії становлять близько 800 грн/га.

За оцінками посадовця, тривала логістична криза здатна стати серйозним чинником для економіки агровиробництва, хоча на поточний момент аграрії залишаються забезпеченими ресурсами для завершення польових робіт.

Теги: #перська_затока #зерно #логістика

