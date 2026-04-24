Інтерфакс-Україна
Економіка
17:33 24.04.2026

Мер Львова розкритикував меморандум щодо розвитку аеропорту, ОВА закликала до конструктиву

2 хв читати

Львівська обласна військова адміністрація, Сокільницька територіальна громада і ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького" підписали меморандум про розвиток аеропорту та його розбудову в сторону с. Сокільники, мер Львова Андрій Садовий розкритикував концепцію документу.

"Сьогодні Львівська обласна військова адміністрація підписала меморандум із аеропортом та владою Сокільників. Йдеться про забудову житлом території, яка межує з летовищем. Це рішення – один із найбільших злочинів проти громади Львова. Фактично нам пропонують зупинити розвиток міста і поставити хрест на майбутньому аеропорту", – написав Садовий у Телеграм-каналі.

За його словами, землі міста поряд з аеропортом є стратегічним резервом для розвитку летовища. Садовий підкреслив, що направляв звернення щодо ситуації президенту, прем’єру, профільним міністерствам.

Натомість начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький зазначив, що меморандум зафіксував намір сторін щодо розвитку територій у приаеродромній зоні з врахуванням вимог безпеки польотів та екологічних обмежень. Крім того, у документі врахували раніше висловлені занепокоєння Львівської міської ради, підкреслив він.

"Цей меморандум – конструктивна дорожня карта між аеропортом і суміжною громадою. Документ фіксує рамки для подальшого розвитку летовища, враховує питання безпеки польотів, екологічні обмеження, містобудівну документацію, використання земель і транспортну інфраструктуру", – відповів начальник ОВА на критику Садового.

За словами Козицького, меморандум передбачає можливість внесення Сокільницькою сільською радою змін до генерального плану з урахуванням вимог безпеки польотів і потреб громади. Зі своєї сторони, аеропорт має розробити передпроєктні пропозиції розвитку інфраструктури та прилеглих територій з рекомендаціями щодо використання земель, обмежень забудови та розвитку транспортної інфраструктури.

"Важливо: меморандум має декларативний характер і не створює жодних фінансових зобов’язань. Це не про кулуарні рішення, не про чиїсь приватні інтереси і не про конфлікт. Це про основу для подальшого діалогу та узгоджених рішень", – зазначив він.

Як зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, меморандум врегульовує дискусійні питання щодо розширення аеропорту.

"Фактично єдина територія, де можливий розвиток аеропорту, – це напрямок Сокільницької громади. З боку Львова такі можливості вже обмежені існуючою забудовою", – цитується Бучко в пресрелізі ОВА.

