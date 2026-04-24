Інтерфакс-Україна
Економіка
17:23 24.04.2026

EQUITY Law Firm захистила інтереси Ігоря Мазепи та партнерів у спорі щодо Майницького газового родовища

2 хв читати
EQUITY Law Firm захистила інтереси Ігоря Мазепи та партнерів у спорі щодо Майницького газового родовища

EQUITY Law Firm успішно захистила інтереси інвесторів Ігоря Мазепи, Івана Олійника та Олега Ведмідя в комплексному багаторівневому спорі щодо Майницького газового родовища, повідомила компанія на сторінці у Facebook.

Спір виник через спроби колишніх власників корпоративних прав ТОВ "Навігатор Майницьке" в судовому порядку відновити контроль над часткою у статутному капіталі, посилаючись на нібито неповний розрахунок за її відчуження, зокрема – несплату $3 млн.

"Команда EQUITY розробила та реалізувала комплексну правову стратегію, завдяки якій досягла ключового результату: суд відмовив у задоволенні вимог попередніх акціонерів щодо повернення частки", – говориться у повідомленні.

Подальші судові процеси стосувалися перегляду умов договору купівлі-продажу корпоративних прав та спроб визнання його недійсним.

"У результаті ефективної роботи юристів EQUITY сторони досягли взаємовигідного врегулювання: інвесторам було повністю повернуто сплачені кошти, а корпоративні права передано колишнім власникам", – зазначили в юридичній компанії.

Паралельно супротивною стороною було ініційовано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що супроводжувалося обшуками, вилученням майна та істотним тиском на бізнес інвесторів.

Як стверджують в EQUITY, адвокати компанії сформували ґрунтовну доказову базу та вибудували переконливу правову позицію, що призвело до закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину, повного відновлення операційної діяльності підприємств та повернення вилученого майна законним власникам.

Як повідомлялося, засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа, а також Іван Олійник та Олег Ведмідь наприкінці січня 2025 року вийшли з проекту видобування вуглеводнів на Майницькій площі.

Про це повідомило NADRA.info з посиланням на ухвалу Господарського суду міста Києва від 12 лютого, якою завершено спір між ТОВ "Села Енерджи", яке належить Мазепі і партнерам, і ТОВ "Навігатор Комплект" Олега Токара і партнерів, що тривав з 2023 року.

Зокрема, в січні 2021 р. "Села Енерджи" за $1,8 млн купила у "Навігатор Комплект" компанію ТОВ "Навігатор Майницьке", що має спецдозвіл на видобуток вуглеводнів на площі Майницька.

Згодом між сторонами угоди виник конфлікт: покупець заявив, що запаси газу на родовищі менші від задекларованих продавцем, відтак просив внести зміни до договору купівлі-продажу в частині коригування вартості корпоративних прав бізнесу, – зазначило NADRA.info.

Своєю чергою продавець відповів, що покупець не хотів добурювати родовище і платити бонусний платіж, відтак просив суд стягнути з покупця 100% "Навігатор Майницьке". Однак у травні 2024 р. учасники конфлікту почали домовлятися і спір було врегульовано мирним шляхом поза судом.

За даними YouControl, 23 січня 2025 р. "Села Енерджи" повернула 100% "Навігатор Майницьке" компанії "Навігатор Комплект" і від 29 січня 2025 р. кінцевим бенефіціарним власником "Навігатор Майницьке" став Олег Токар.

Теги: #родовище #мазепа #equity

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА