Інтерфакс-Україна
Економіка
16:59 24.04.2026

Проєкти ЄБРР націлені збільшити енергопотужності України на 700 МВт для проходження наступної зими

Енергетика залишається серед головних пріоритетів фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні: з початку повномасштабної агресії РФ в неї інвестовано вже EUR3,4 млрд й для проходження наступної зими запланована реалізація проєктів зі збільшення потужностей ще загалом на 700 МВТ, повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Ми дуже стараємося розробляти проєкти, які можуть сприяти проходженню наступної зими... Мова про відновлювані джерела енергії, деякі газові децентралізовані потужності, а також акумуляторні накопичувачі", – сказала вона на онлайн брифінгу у п’ятницю.

Рено-Бассо зазначила, що ЄБРР бачить великий потенціал у відновлюваній енергетиці плюс акумуляторному накопиченні енергії.

Вона додала, що також йде робота над проектом децентралізованої газового теплопостачання потужністю 400 МВт.

Щодо можливого фінансування ядерної енергетики, то, за її словами, у банку визнають той факт, що ядерна енергетика відіграє дуже важливу роль в енергетичному балансі України, тож у минулому, у 2013-2016 роках, ЄБРР окрім ядерної безпеки та ЧАЕС інвестував в деякі проекти з "Енергоатомом".

"Ми не працювали з ними останнім часом, в останні кілька років, також через проблеми, пов’язані з управлінням, але у нас не було жодного проекту, який би відповідав нашому підходу. Наразі, в дуже короткостроковій перспективі, у нас немає проекту", – констатувала президентка банку.

У той же час вона допустила, що у майбутньому ЄБРР міг би розглянути можливості підтримки проєкту продовження терміну служби реакторів, подібно тому, як він розглядає фінансування заходів безпеки, які дозволяють продовжити термін служби атомних електростанцій, в інших країнах.

Щодо малих ядерних реакторів (SMR), то, за словами Рено-Бассо, банк з інтересом слідкує за розвитком цієї сфери в інших країнах, який наразі відбувається більше за участі приватних інвестицій.

"Ми не бачимо жодного проекту SMR в Україні у короткостроковій перспективі… Але ми стежимо за тим, що відбувається в Польщі, обговорюємо з інвесторами, зацікавленими в цій галузі", – сказала президентка.

Вона додала, що економіка SMR на цій пілотній фазі все ще залишається досить дорогою, порівняно з іншими видами енергії.

За даними ЄБРР, з моменту повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він відкрив фінансування для України на суму понад EUR9,7 млрд.

