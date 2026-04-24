Україна попри потепління не вирощуватиме екзотичні фрукти через критичні зимові температури – думка

Кліматичні зміни забезпечили територію України значним обсягом додаткової теплової енергії, проте критичні зниження температури взимку унеможливлюють промислове вирощування екзотичних культур, повідомив директор Херсонського обласного центру з гідрометеорології, кандидат с/г наук Юрій Кіріяк.

"Я часто чую заклики вирощувати екзотичні культури – банани, цитруси тощо. Але зимові температури, бодай на короткий період, все одно сягають критичних позначок – мінус 15-19 градусів. Ці "мінуси" фіксуватимуться і надалі. Це і є відповідь на питання, чому екзотики в Україні не буде", – наголосив він під час конференції Black Sea Grain.Kyiv.

За словами науковця, за останні 20 років сума ефективних температур в Україні зросла на 48%. Це призвело до того, що північні регіони за кліматичними характеристиками наздогнали показники Херсонщини 40-50-х років минулого століття.

"Природа безкоштовно дарує нам практично 1000 градусів додаткової енергії. В таких параметрах розвиток агрокультур можливий, проте за умови забезпечення вологою. З нею ситуація складна: кількість опадів не просто скорочується, змінюється сама механіка їх випадання", – зазначив Кіріяк.

Експерт навів приклад 2010 року, коли за річної норми для Херсона у 400 мм фактично випало 686 мм, але 157 мм із них – залпом протягом трьох днів. "Вода нібито є, але вона випадає моментально. Якщо не збудувати систему меліорації, здатну акумулювати цю вологу, вона просто піде в пісок. Без пошуку технологічних рішень ми отримаємо вкрай складну ситуацію", – попередив він.

Науковець висловив упевненість, що відновлення зрошення в Україні дозволить конвертувати додаткове тепло у високу врожайність.