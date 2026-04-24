Інтерфакс-Україна
Економіка
16:49 24.04.2026

Україна попри потепління не вирощуватиме екзотичні фрукти через критичні зимові температури – думка

Україна попри потепління не вирощуватиме екзотичні фрукти через критичні зимові температури – думка

Кліматичні зміни забезпечили територію України значним обсягом додаткової теплової енергії, проте критичні зниження температури взимку унеможливлюють промислове вирощування екзотичних культур, повідомив директор Херсонського обласного центру з гідрометеорології, кандидат с/г наук  Юрій Кіріяк.

"Я часто чую заклики вирощувати екзотичні культури – банани, цитруси тощо. Але зимові температури, бодай на короткий період, все одно сягають критичних позначок – мінус 15-19 градусів. Ці "мінуси" фіксуватимуться і надалі. Це і є відповідь на питання, чому екзотики в Україні не буде", – наголосив він під час конференції Black Sea Grain.Kyiv.

За словами науковця, за останні 20 років сума ефективних температур в Україні зросла на 48%. Це призвело до того, що північні регіони за кліматичними характеристиками наздогнали показники Херсонщини 40-50-х років минулого століття.

"Природа безкоштовно дарує нам практично 1000 градусів додаткової енергії. В таких параметрах розвиток агрокультур можливий, проте за умови забезпечення вологою. З нею ситуація складна: кількість опадів не просто скорочується, змінюється сама механіка їх випадання", – зазначив Кіріяк.

Експерт навів приклад 2010 року, коли за річної норми для Херсона у 400 мм фактично випало 686 мм, але 157 мм із них – залпом протягом трьох днів. "Вода нібито є, але вона випадає моментально. Якщо не збудувати систему меліорації, здатну акумулювати цю вологу, вона просто піде в пісок. Без пошуку технологічних рішень ми отримаємо вкрай складну ситуацію", – попередив він.

Науковець висловив упевненість, що відновлення зрошення в Україні дозволить конвертувати додаткове тепло у високу врожайність.

12:40 24.04.2026
На вихідних в Україні дощитиме, на сході країни – заморозки

На вихідних в Україні дощитиме, на сході країни – заморозки

12:46 23.04.2026
Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, подекуди з невеликим дощем, вночі заморозки

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, подекуди з невеликим дощем, вночі заморозки

14:25 22.04.2026
В найближчі дні в Україні очікуються пориви вітру, заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту

В найближчі дні в Україні очікуються пориви вітру, заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту

12:51 22.04.2026
По всій Україні в четвер очікуються дощі

По всій Україні в четвер очікуються дощі

13:00 21.04.2026
В Україні у середу буде переважно без опадів, лише на сході країни помірний дощ, в Карпатах – сніг

В Україні у середу буде переважно без опадів, лише на сході країни помірний дощ, в Карпатах – сніг

13:35 20.04.2026
У більшості областей у вівторок очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

У більшості областей у вівторок очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

15:20 18.04.2026
В Україні в неділю без опадів, лише на сході можливі дощі

В Україні в неділю без опадів, лише на сході можливі дощі

15:52 10.02.2026
Дешевих овочів та фруктів у сезоні-2026 не очікується, викликом для сектору буде нестача робочої сили — УПОА

Дешевих овочів та фруктів у сезоні-2026 не очікується, викликом для сектору буде нестача робочої сили — УПОА

10:02 23.10.2024
В Україні у 2025 р. можуть виділити фінансування для підтримки вирощування бавовни

В Україні у 2025 р. можуть виділити фінансування для підтримки вирощування бавовни

15:05 21.09.2023
Польща сподівається, що Україна не запроваджуватиме ембарго на польські фрукти та овочі - міністр

Польща сподівається, що Україна не запроваджуватиме ембарго на польські фрукти та овочі - міністр

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

ОСТАННЄ

Мер Львова розкритикував меморандум щодо розвитку аеропорту, ОВА закликала до конструктиву

EQUITY Law Firm захистила інтереси Ігоря Мазепи та партнерів у спорі щодо Майницького газового родовища

Проєкти ЄБРР націлені збільшити енергопотужності України на 700 МВт для проходження наступної зими

Суд арештував рахунки "Дніпроспецсталі" через можливі махінації підсанкційних осіб на 206 млн грн

ЄБРР анонсував підписання 26 квітня нової угоди для підготовки відновлення пошкодженого НБК на ЧАЕС

Україна у 2025р. експортувала 436 тис. тонн м'яса птиці – аналітики

Трамп продовжив на 90 днів призупинення дії "закону Джонса" для стримування цін на енергоресурси

Магазини групи Inditex у ТРЦ Gulliver відновили роботу

Молдова скасовує режим НС в енергетиці

У Києві зростають тарифи на паркування та впроваджуються пільгові місячні абонементи зі знижками

