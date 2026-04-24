Суд арештував рахунки "Дніпроспецсталі" через можливі махінації підсанкційних осіб на 206 млн грн

Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на рахунках ПрАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" (Запоріжжя) через підсанкційних осіб, яких підозрюють у махінаціях, зокрема ухилення від сплати податків, на суму 206,6 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами справи №757/16612/26-к, копії яких є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", до Печерського районного суду Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу генерального прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №62021000000000146.

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва 30 березня 2026 року розглянув судовому засіданні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти у межах суми 206 млн 653,021 тис. грн на рахунках "Дніпроспецсталі".

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що головним слідчим управлінням ДБР здійснюється досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні від 16 лютого 2021р за ознаками ланки кримінальних правопорушень. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Офісу генпрокурора. При цьому зазначається, що ряд осіб, пов’язаних з підприємством, включений до національних санкційних списків і до них застосовані обмежувальні заходи, такі як блокування активів, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що акціонерами "Дніпроспецсталі" є підсанкційні особи, якими фактично здійснюється управління підприємством в період з 2006 року по теперішній час. При цьому вказується на компанії-нерезиденти Wenox holdings limited (Кіпр), Financiere egine holdings SCA (Люксембруг), Boundryco LTD, Crascoda holdings limited, Gazaro LTD, Middleprime limited (всі – Кіпр)

Згідно матеріалів, за результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності заводу за період з 1 січня 2022р по 31 грудня 2025р встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ "СПЛАВ РЕСУРС", ТОВ "ДИНЕРО", ТОВ "ЕКОТЕХСЕРВІС ХХІ", ТОВ "КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ" в цей період по ланцюгу постачання містить ознаки штучного, безпідставного створення первинних бухгалтерських документів (договорів, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які були підставою для формування витрат у бухгалтерському обліку "Дніпроспецсталі" на загальну суму 206 млн 653,021 тис. грн, у результаті чого можливе завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування податку на прибуток на означену сум, з подальшою легалізацією коштів.

Таким чином, "Дніпроспецсталь" шляхом документального оформлення відносин з вказаними підприємствами, без реального здійснення постачання товарів, штучно завищує валові витрати, зменшуючи базу оподаткування податком на прибуток, наслідком чого є ухилення від сплати податку на прибуток в особливо великому розмірі.

Прокурор зазначає, що спричинення матеріальної шкоди держбюджету на 206 млн грн через несплату податку на прибуток підприємства дало водночас можливість заощадити фінансові ресурси.

"Тобто, "Дніпроспецсталь" зазначаючи у звітності про фінрезультати за 2024-2025рр про збитковість, яка фактично створена завдяки штучним витратам через призму перерахунку коштів за нікчемними правочинами на користь фіктивних підприємств, кошти спрямовує в адресу засновників, серед яких є особи, до яких застосовано санкції через пов’язаність з державо-агресором", – констатується в матеріалах суду.

Уточнюється, що лише в період з 22 серпня 2022р по 8 грудня 2023р за участю "Дніпроспецсталі" проведено фінансових операцій на загальну суму 1 млрд 279, 39 млн грн (у т.ч. $4,77 млн та EUR25,19 млн), значну частину коштів з яких перераховано за кордон на користь швейцарської компанії DSS International SA, яка з 12 травня 2023р знаходиться під санкціями України.

Прокурор вказує, що DSS International SA є засновником російської компаніїї ООО "ТД "Днепроспецсталь-М" (дочірнє підприємство "Дніпроспецсталі" в РФ, яке було припинене у 2022 році), яка упродовж 2021-2022 років здійснювала поставки сталевих виробів підприємствам ВПК РФ. Існує ймовірність, що продукція, яка виробляється "Дніпроспецсталлю" на території України, в подальшому, через ланцюг поставок, в обхід національних та міжнародних санкцій, спрямовується на територію РФ для використання російським ВПК для виробництва зброї, яка використовується у війні проти України.

Грошові кошти на рахунках підприємства у розмірі встановленої податкової недоїмки на суму 206,653 млн грн є речовими доказами, оскільки є коштами, здобутими злочинним шляхом через не сплату у межах встановленого розміру до державного бюджету, зазначив прокурор.

Згідно інформації Департаменту захисту національної державності СБУ та Держслужби фінмоніторингу України встановлено, що власниками 91,1% акцій ПрАТ "Дніпроспецсталь" є п’ять компаній, зареєстрованих на Кіпрі, а саме Middleprime Limited (частка 9,79%), Boundryco LTD (11,01%), Gazaro LTD (16,51%), Wenox Holdings Ltd. (47,11%) та Crascoda Holdings Limited (6,68%).

Кінцевим бенефіціарним власником Wenox Holdings Ltd є підконтрольна російській фінансово-промислова група "Лужники" (кінцеві бенефіціарні власники особа 11, дочка депутата госдуми РФ особа 12, та особа 13, дружина особи 14 – впливовий кримінальний авторитет в РФ), констатується в матеріалах слідства.

Також, часткою акцій окремих вказаних компаній володіє особа 15, тобто родина особи 16.

"Тобто, кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Дніпроспецсталь" у частці не менше 17% є підсанкційні особи", – підкреслюється в матеріалах суду.

Прокурор вказує, що зважаючи на активні військові дії рф на території України, вказаний протиправний механізм бюджетного відшкодування ПДВ заводу, фактично підконтрольному громадянам РФ та підсанкційним громадянам України, може використовуватись для виснаження національної економіки, а отримані кошти, в тому числі у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість, використані всупереч національним інтересам.

Протиправна діяльність службових осіб заводу сприяла незаконному відшкодуванню грошових коштів з держбюджету на підприємства та в подальшому службовими особами вказаного суб’єкту господарської діяльності привласнено зазначені грошові кошти, чим спричинено державі шкоду в особливо великих розмірах.

Суд ухвалою від 30 березня, яка оприлюднена 22 квітня поточного року, клопотання прокурора задовольнити частково та наклав арешт на грошові кошти у межах суми 206 млн 653,021 тис. грн. на рахунках "Дніпроспецсталі" у будь-якій валюті, в тому числі у безготівковій формі, які знаходяться та можуть надійти на вказаних банківських рахунках (наводяться номера 21 рахунку у Ощадному банку, ОТП банку, "Укрексімбанку" та банку "Кредит Дніпро".

Як повідомлялось, "Дніпроспецсталь" у 2025 року отримало чистий збиток, як і у 2024 році, його розмір поки не оголошується. При цьому за 9 міс.-2025 завод знизив чистий збиток на 25,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – до 246,728 млн грн, чистий дохід за цей період зріс на 0,8% – до 4 млрд 245,881 млн грн. Непокритий збиток на кінець вересня-2025 становив 6 млрд 79,011 млн грн. За означений період завод знизив виплавку сталі на 40% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 164,491 тис. тонн з 272,622 тис. тонн.

Згідно з річним звітом, завод за підсумками роботи 2024 року знизив чистий збиток на 38,7% у порівнянні з 2023 роком – до 582,427 млн грн з 950,510 млн грн (консолідований збиток у 2024 році склав 588,606 млн грн проти 950,664 млн грн попереднього року). При цьому чистий дохід зріс на 26,5%, до 5 млрд 686,039 млн грн з 4 млрд 496,158 млн грн. Непокритий збиток на кінець 2024 року склав 6 млрд 11,880 млн грн. Завод у 2024 році виплавив 95 тис. тонн сталі (більше на 20,8% до рівня попереднього року); виробив 71,4 тис. тон прокату (плюс 30,8%).

У звіті зазначалось, що більша частина основних засобів (біля 80%) групи знаходиться у заставі. Група має значну частку прострочених кредитів та платежів по нарахованим відсоткам та частково не виконує фінансові ковенанти, які закладені у кредитних договорах.

На 31 грудня 2024 року чисті активи групи мали від’ємне значення в сумі 3 млрд 180, 739 млн грн (на 31 грудня 2023 року дорівнювали 2 млрд 537,876 млн грн) та становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу. Крім того, чисті активи в 2024 році знизилися більш як на 25% порівняно зі станом на 31 грудня 2023 року.

Підприємство тимчасово зупиняло власне виробництво протягом лютого – травня 2022 року. Наприкінці травня 2022 року підприємство відновило виробничу діяльність.

"Дніпроспецсталь" – єдиний в Україні виробник сортового прокату і поковки зі спеціальних марок сталі: нержавіючої, інструментальної, швидкорізальної, підшипникової, конструкційної, а також із жароміцних сплавів на основі нікелю.

За даними НДУ на четвертий квартал 2025 року, його акціями володіють компанії Wenox Holdings Ltd. – 47,1128%, Boundryco Ltd. – 11,0131%, Gazaro Ltd. – 16,5197%, Crascoda Holdings – 6,6826% та Middleprime Limited – 9,7901% (усі – Кіпр).

Раніше повідомлялося, що міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne у травні 2008 року продала свій пакет акцій "Дніпроспецсталі" у розмірі близько 30%, який знаходився раніше під мандатом групи. При цьому нових акціонерів заводу пов’язують із VS Energy International, бенефіціарами якої є кілька російських підприємців.

Статутний капітал ПрАТ складає 49,720 млн грн.

Джерело: https://www.reyestr.court.gov.ua/Review/135835792