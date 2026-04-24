Інтерфакс-Україна
Економіка
16:42 24.04.2026

ЄБРР анонсував підписання 26 квітня нової угоди для підготовки відновлення пошкодженого НБК на ЧАЕС

3 хв читати
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готує на неділю, 26 квітня, підписання в Україні угоди щодо проведення робіт та, можливо, закупівлі виробів, які дозволять краще оцінити пошкодження Нового безпечного конфайнменту (НБК), спорудженого над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС, спричинені ударом російського дрону, та провести детальніше проектування сценаріїв його повного відновлення.

"Це справді важлива передумова для такої довгострокової роботи, яку нам потрібно виконати", – сказав асоційований директор банку, який з 2009 року очолює фонд "Укриття", Саймон Еванс (Simon Evans) журналістам на брифінгу у п’ятницю.

Одним з ключових моментів, які планується зробити, – це аналіз посиленого контролю корозії, яка є основним ризиком для НБК після втрати його герметичності.

За словами експерта, відразу після удару дрону у лютому 2025 року разом з французькими компаніями Bouygues та Vinci, що входили до складу консорціуму Novarka, який будував НБК, була протягом шести місяців проведена детальна оцінку пошкоджень арки конфайнмента.

"Це вже завершено, і ми зараз прагнемо розширити цю роботу з ними, щоб розглянути, як ми керуємо ранніми закупівлями та деякими ранніми інженерними варіантами для довгострокового ремонту функціональності (НБК)", – зазначив Еванс.

Він додав, що також до роботи залучені багато українських компаній та експертів та команда Чорнобильської АЕС.

Еванс зазначив, що наразі українські компанії продовжують роботу, яка полягає в тимчасовому ремонті арки, щоб мінімізувати ризик подальшої деградації.

Представник ЄБРР наголосив, що всі ці заходи відбуваються, незважаючи на військову ситуацію.

"Але, звичайно, коли справа дійде до реального довгострокового функціонального ремонту, який буде пов’язаний із великим обсягом робіт, у нас будуть труднощі", – сказав він та висловив надію на якнайшвидше завершення війни.

Як повідомлялося, ЄБРР веде роботу над пошуком порядку EUR500 млн, щоб повністю відновити НБК у 2028-2030 роках.

Банк історично очолює глобальні зусилля зі стабілізації та управління ризиками в Чорнобилі з 1995 року, мобілізувавши з того часу понад EUR2,5 млрд міжнародних внесків, у тому числі понад EUR700 млн власних ресурсів. Але після удару 14 лютого 2025 року російського дрону по НБК, який був насунутий над старим саркофагом, та пожежу всередині під загрозою опинилися розраховані на 100 років дві основні функції НБК: стримування радіологічних небезпек і підтримка довгострокового виведення з експлуатації. Пошкодження створюють значний ризик подальшого руйнування та корозії основної сталевої конструкції за відсутності ремонту.

ЄБРР наразі адмініструє Міжнародний рахунок співробітництва щодо Чорнобиля (ICCA), створений у 2021 році, який є додатковим фондом для підтримки зниження ризиків на об’єкті. Він підтримує демонтаж, стабілізацію, підвищення безпеки, моніторинг і термінові заходи реагування. ICCA наразі має фінансування у розмірі EUR70 млн, включаючи минулорічні внески від Франції, Великої Британії та Європейського Союзу.

Банк веде роботу над пошуком порядку EUR500 млн, щоб повністю відновити об’єкт у 2028-2030 роках. Офіційні заходи зі збору коштів на ремонт очікуються ближче до осені.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА