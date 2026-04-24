Інтерфакс-Україна
Економіка
16:10 24.04.2026

Україна у 2025р. експортувала 436 тис. тонн м'яса птиці – аналітики

Україна за підсумками 2025 року поставила на зовнішні ринки 436 тис. тонн м’яса птиці, що на 2% менше порівняно з попереднім роком, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

В бізнес-об’єднанні зазначили, що попри незначне річне просідання поточні обсяги експорту на 1% перевищують середній показник за останні п’ять років. Ключовими споживачами української продукції залишаються країни ЄС (30,6%), Близького Сходу (27,2%) та європейські держави поза межами Євросоюзу (22,6%).

За інформацією аналітиків, загальне виробництво м’яса птиці у 2025 році склало 1 390 тис. тонн. При цьому галузь поступово відновлюється: поголів’я на початок 2026 року зросло до 192,3 млн голів (+3%). Частка птиці на промислових підприємствах становить 64%, у господарствах населення та на невеликих фермах – 36%. 

"Зростання підтримується переважно промисловими підприємствами, які інвестують у модернізацію та біобезпеку, що дозволяє тримати ефективність попри високу вартість кормів", – пояснили в асоціації.

Окремим трендом року стало різке скорочення імпорту – до 46 тис. тонн, що на 73% нижче за середнє п’ятирічне значення. В УКАБ це пов’язують із посиленням самозабезпеченості ринку та зростанням потужностей вітчизняних виробників, які успішно заміщають іноземну продукцію.

"Галузь птахівництва працює під тиском економічних та енергетичних викликів, проте зберігає виробничий потенціал. Посилення ролі середніх і регіональних виробників, а також їхні інвестиції в модернізацію відіграють ключову роль у підтримці внутрішнього ринку та нарощуванні експорту, – резюмували в УКАБ.

13:24 24.04.2026
Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

09:22 23.04.2026
Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

21:00 22.04.2026
Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

16:03 21.04.2026
Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

14:39 21.04.2026
Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку Алжиру для української курятини, яловичини та молочних продуктів

12:28 20.04.2026
"ТК-Домашній текстиль" здійснив у Данію найбільше експортне відвантаження з початку року

09:26 20.04.2026
Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

20:33 19.04.2026
Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

20:32 19.04.2026
У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

17:11 17.04.2026
Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

