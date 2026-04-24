15:54 24.04.2026

Трамп продовжив на 90 днів призупинення дії "закону Джонса" для стримування цін на енергоресурси

Трамп продовжив на 90 днів призупинення дії "закону Джонса" для стримування цін на енергоресурси
Президент США Дональд Трамп продовжив ще на 90 днів призупинення дії "Закону про торговельний флот" (більш відомий як "закон Джонса"), повідомила представниця Білого дому Тейлор Роджерс у соцмережі X.

У березні дію закону було призупинено на 60 днів – до 17 травня, для зниження вартості транспортування нафти, газу та інших сировинних товарів у США.

"Закон Джонса", що існує в сучасному вигляді з 1920 року, вимагає, щоб перевезення вантажів між портами США здійснювали лише судна під американським прапором, побудовані на американських верфях, які належать американським громадянам.

Призупинення його дії надає змогу іноземним суднам перевозити низку товарів між портами США, зокрема нафту, вугілля, нафтопродукти, природний газ, СПГ і добрива.

"Дані, зібрані після початкового призупинення дії закону, показали, що значно більший обсяг поставок зміг досягати американських портів швидше", – зазначила Роджерс.

Це рішення допоможе забезпечити стабільні поставки основних енергоресурсів, промислових матеріалів і сільськогосподарської продукції в США, заявила вона.

