15:04 24.04.2026

Магазини групи Inditex у ТРЦ Gulliver відновили роботу

Магазини групи Inditex у ТРЦ Gulliver відновили роботу
У ТРЦ Gulliver відновили роботу шість магазинів групи Inditex (Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho та Zara Home), повідомляє пресслужба ТРЦ.

"Відновлення роботи магазинів Inditex в Gulliver – це чіткий індикатор довіри до нового орендодавця. Прозорість власності та передбачуваність умов – ключові фактори для глобального бізнесу. Сьогодні ми забезпечуємо саме такі умови, і це дає результат. Ми раді бачити, що бренди світового рівня роблять ставку на Gulliver і своїх київських покупців", – цитується у релізі Арсен Мілютін, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роботу з NPL.

Як анонсував голова правління Ощадбанку Юрій Каціон, найближчим часом планується оголосить про початок продажу Торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver на аукціоні на платформі публічних закупівель Prozorro.

Як повідомлялось, 26 липня 2025 року було ухвалено рішення про державну реєстрацію права власності на ТОК Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80% – лід) та Укрексімбанку (20%). Цей об’єкт слугував забезпеченням виконання зобов’язань за кредитом.

Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв’язку з невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником комплексу, зобов’язань за кредитним договором.

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, яка склалася в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver.

1 грудня 2025 року комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про початок поетапного відкриття ТОК Gulliver за результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації.

Inditex – провідний світовий іспанський фешн-ритейлер, що володіє великими мережами магазинів одягу, взуття та товарів для дому. Група є одним із найбільших виробників та дистриб’юторів моди у світі, в управлінні якої знаходяться такі бренди, як Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara та Zara Home.

