Інтерфакс-Україна
Економіка
14:43 24.04.2026

Молдова скасовує режим НС в енергетиці

1 хв читати
Фото: парламент Молдови

Парламент Молдови в п’ятницю ухвалив рішення про скасування з 25 квітня режиму надзвичайного стану в енергетиці.

За це рішення проголосували 69 депутатів від влади та опозиції.

Введення режиму НС в енергетиці дало змогу подолати гостру фазу кризи, "але сьогодні умов для його скасування досягнуто", заявив у парламенті прем’єр Молдови Олександр Мунтяну.

Він нагадав, що режим НС було запроваджено, коли Молдова "одночасно зіткнулася з двома серйозними ризиками": тиском на електроенергетичну систему через пошкодження ЛЕП Вулкенешть-Ісакча і перебоями на паливному ринку через події на Близькому Сході.

За його словами, уряду вдалося покрити споживання електроенергії за рахунок комерційних закупівель і запобігти дефіциту палива.

Як повідомив прем’єр, далі уряд управлятиме ризиками через режим підвищеної готовності в енергетиці.

"Уряд продовжить управляти ризиками через механізми режиму підвищеної готовності, які дають нам змогу оперативно втручатися, щоденно відстежувати запаси та захищати споживачів доти, доки зберігається регіональна нестабільність. Важливо зберігати пильність. Уряд продовжить застосовувати необхідні заходи для захисту громадян та економіки", – запевнив Мунтяну.

Теги: #скасування #енергетика #молдова #надзвичайний_стан

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА