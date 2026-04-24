Інтерфакс-Україна
Економіка
14:31 24.04.2026

У Києві зростають тарифи на паркування та впроваджуються пільгові місячні абонементи зі знижками

2 хв читати

У Києві з 27 квітня почнуть діяти нові тарифи на користування майданчиками для платного паркування КП "Київтранспарксервіс", одночасно для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету столиці, запроваджують підписку на паркування у форматі пільгових місячних абонементів, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Місто не ставить перед собою мети робити паркування джерелом великих прибутків... Підвищення дисципліни платежів за паркування ми хочемо досягати... через пропозицію унікальної угоди для киян – "підписки" на паркування із шаленою знижкою для платників податків. І ми віримо, що вона сподобається нашим користувачам", – повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Так, з 8:00 27 квітня 2026 року вартість погодинного паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" становитиме: у І зоні – 40 грн за годину, у ІІ зоні – 30 грн за годину, у ІІІ зоні – 10 грн за годину.

Водночас для громадян-платників податків у місті запроваджують майже 90%-ну знижку на місячну підписку на паркування. Її вартість становитиме: ІІІ зона – 299 грн на місяць, ІІ зона – 999 грн на місяць, весь Київ без обмежень – 1 499 грн на місяць.

Зазначається, що йдеться про фізичних осіб, які мають оподатковуваний дохід або інші об’єкти оподаткування та сплачують податки: найманих працівників, ФОП, осіб, які отримують інші оподатковувані доходи, власників майна, за яке передбачена сплата податків, а також працюючих пенсіонерів. Студенти можуть належати до цієї категорії лише за наявності оподатковуваного доходу.

Для підтвердження статусу платника податків місто впроваджує цифровий механізм верифікації в застосунку "Київ Цифровий". Там користувачі зможуть не лише підтвердити право на знижку, а й оформити підписку на паркування. Після активації вона одразу закріплюватиметься за номером автомобіля.

До кінця 2026 року один платник податків зможе оформлювати не більше двох абонементів на місяць без підтвердження прав на автомобіль.

Важливо, що разом із тарифами оновлено межі паркувальних зон, у мерії просять водіїв орієнтуватися на відповідні інформаційні знаки – саме вони визначають актуальну зону паркування.

Наразі в Києві діють диференційовані тарифи на паркування КП "Київтранспарксервіс", що залежать від зони: І зона (центр) – 35 грн/год, ІІ зона (прицентрова) – 25 грн/год, ІІІ зона (решта міста) – 5 грн/год. Паркування безкоштовне у вихідні та в будні з 22:00 до 8:00.

