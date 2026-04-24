ДПС нагадує про завершення кампанії декларування доходів громадян 30 квітня

Державна податкова служба України (ДПС) нагадує, що граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи за підсумками минулого року спливає 30 квітня 2026 року.

Як повідомляється на сайті відомства, обов’язок щодо подання декларації поширюється на громадян, які отримували доходи, з яких податок не був утриманий повністю. Зокрема, це стосується доходів від оренди майна, іноземних доходів, спадщини чи подарунків не від близьких родичів, інвестиційного прибутку та доходів, отриманих не від податкових агентів. Також звітувати мають фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

У ДПС зазначають, що сплатити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ), визначені у декларації, необхідно до 1 серпня 2026 року.

Подати документ можна дистанційно через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок "Моя податкова". Також зберігається можливість подання звітності особисто, через уповноважену особу або поштою з повідомленням про вручення.

Водночас громадяни, які мають право на податкову знижку (за витрати на навчання, іпотеку чи страхування), можуть подати декларацію добровільно протягом усього року – до 31 грудня 2026 року включно.