ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Фото: ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку паралельно із фінансуванням невідкладних робіт щодо ремонту Нового безпечного конфайнменту (НБК), спорудженого над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС та пошкодженого російським дроном, веде роботу над пошуком значно більшого фінансування, яке наразі оцінюється сумою порядку EUR500 млн, щоб повністю відновити об’єкт у 2028-2030 роках, повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Нам потрібні тверді зобов’язання щодо фінансування до кінця 2027 року, тому що реальна робота з повного ремонту має розпочатися у 2028 році з метою її завершення у 2030 році. Ці часові рамки визначені, щоб уникнути ризику корозії", – сказала вона на онлайн-брифінгу у п’ятницю.

Президентка ЄБРР наголосила, що за відсутності ремонту, якщо цілісність та герметичність конструкції не буде відновлена, виникне корозія, яка фундаментальну пошкодить споруду НБК.

"Ось чому час має вирішальне значення. У нас ще є кілька років, але завершення (ремонту) до кінця 2030 року важливе в цьому відношенні", – зазначила Рено-Бассо.

Вона уточнила, що EUR500 млн – це порядок необхідної суми.

"Це не детальна оцінка, тому що не було проведено детальної оцінки вартості робіт та технічних вимірів. Це радше для того, щоб дати донорам ще раз уявлення про те, що буде потрібно. Звичайно, існує ризик через, що через збої в ланцюжку поставок, можливо, інфляцію тощо, що ця сума буде вищою", – зауважила Рено-Бассо.

За її словами, зараз банк пояснює потенційним партнерам у фінансуванні, для чого та в яких масштабах воно потрібне та терміни його виділення.

"На дуже короткострокову перспективу у нас є достатнє фінансування для проведення дуже короткострокового ремонту, щоб стабілізувати ситуацію", – в той же час запевнила президента банка.

Вона нагадала, що першими гроші у розмірі EUR10 млн виділила минулого року Франція, компанії якої були основними проектантами НБК, а потім долучилися Велика Британія, Нідерланди та Канада.

"Це гроші допомагають нам сьогодні в підготовці: я маю на увазі детальну оцінку та терміновий ремонт", – додала Рено-Бассо, але ще раз підкреслила, що до кінця 2027 року потрібна набагато більша сума порядку EUR500 млн.

Щодо перших результатів переговорів, за її словами, є позитивні відгуки, але ще не має фінансових зобов’язань.

"Я думаю, є розуміння, і це те, що ми чітко зазначаємо, що ця ситуація потребує зусиль міжнародної спільноти. Новий безпечний конфайнмент був створений глобальними зусиллями багатьох донорів з різних куточків світу, за сильної підтримки країн G7, за сильної підтримки ЄС, за активної участі дуже широкого кола партнерів. Отже такі ж зусилля необхідні для того, щоб мати змогу вирішити ситуацію та профінансувати ремонт, який так необхідний", – пояснила президентка ЄБРР.

Вона нагадала, що будівництво НБК коштувало $2 млрд протягом кількох років, і об’єкт мав прослужити 100 років, але через зіткнення з дроном та подальші наслідки для конструкції, пожежі ключові функції цієї захисної споруди зруйновані.

Рено-Бассо висловила сподівання, що питання фінансування відновлення НБК буде поставлено на обговорення на найближчій зустрічі G7.

Як повідомлялося, 14 лютого 2025 року РФ здійснила пряме влучання ударного безпілотного літального апарата в Арку НБК. Унаслідок атаки було порушено герметичність захисної оболонки, втрачено функцію антикорозійного захисту металевих конструкцій, а також пошкоджено критично важливі системи та обладнання.

1 липня 2025 року було підписано п’яту грантову угоду між ЄБРР і державним спеціалізованим підприємством (ДСП) "Чорнобильська АЕС" для реалізації проєкту, який передбачає аналіз завданих пошкоджень і розробку плану заходів для тимчасового ремонту зовнішньої обшивки та герметизуючої мембрани нового безпечного конфайнменту.

Асамблея донорів Рахунку міжнародного співробітництва біля місяця тому схвалила рішення спрямувати EUR30 млн на початкові роботи з відновлення НБК. Тоді Міненерго України зазначало, що, за попередніми оцінками, для повного ремонту Арки необхідно EUR412 млн.