Обсяг надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів у Ікв.-2026 зріс на 13,1% – ДПС

Власники та орендарі земельних ділянок державної та комунальної власності у січні-березні 2026 року поповнили місцеві бюджети майже на 11,6 млрд грн плати за землю, що на 13,1% або 1,3 млд грн перевищує показник за аналогічний період попереднього року, повідомляється на сайті Державної податкової служби (ДПС).

В ДПС уточнили, що найбільші суми надійшли з регіонів із активним використанням земельних ресурсів. Лідерами є Дніпропетровщина – 2,1 млрд грн, Київ – 1,7 млрд грн, Одещина – 1 млрд грн, а також Львівщина – 0,9 млрд грн.

У відомстві нагадали, що земельний податок є одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів. Відповідно до Податкового кодексу, плату за землю здійснюють власники земельних ділянок та паїв (фізичні та юридичні особи), а також постійні землекористувачі та орендарі земель державної і комунальної форми власності. Юридичні особи та ФОП розраховують суму самостійно та подають декларацію, тоді як нарахування для фізичних осіб здійснює ДПС.