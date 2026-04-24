Інтерфакс-Україна
Економіка
13:24 24.04.2026

Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

1 хв читати
Оновлений порядок видачі міжнародних сертифікатів для експорту харчових продуктів та кормів, що передбачає цифровізацію процедур та розширення переліку підконтрольної продукції, почав діяти в Україні, повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Згідно із повідомленням, відповідні зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 2252 набрали чинності у квітні. Ключовим нововведенням стало поширення єдиних правил сертифікації на ринок кормів, що дозволяє уніфікувати вимоги до експортних вантажів.

У межах реформи впроваджено дві нові форми сертифікатів на корми та актуалізовано вимоги до сертифікації молочної продукції. Крім того, процедуру подання документів експортерами було спрощено, що дало змогу знизити адміністративне навантаження на державних інспекторів під час оформлення кожної партії товару.

Держпродспоживслужба також нагадала, що з 1 березня 2026 року старі форми сертифікатів на корми (згідно з наказом №288 від 2014 року) втратили чинність. Винятком є лише ті форми документів, які вже були погоджені з країнами-партнерами та оприлюднені на офіційному вебпорталі служби – вони залишаються актуальними для використання операторами ринку.

Теги: #корми #експорт #сертифікація #держпродспоживслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 24.04.2026
Держпродспоживслужба в I кв. провела 340 перевірок на фармринку, наклала штрафи на 1,4 млн грн

Держпродспоживслужба в I кв. провела 340 перевірок на фармринку, наклала штрафи на 1,4 млн грн

09:22 23.04.2026
Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

21:00 22.04.2026
Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

16:03 21.04.2026
Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

14:39 21.04.2026
Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку Алжиру для української курятини, яловичини та молочних продуктів

Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку Алжиру для української курятини, яловичини та молочних продуктів

12:28 20.04.2026
"ТК-Домашній текстиль" здійснив у Данію найбільше експортне відвантаження з початку року

"ТК-Домашній текстиль" здійснив у Данію найбільше експортне відвантаження з початку року

09:26 20.04.2026
Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

20:33 19.04.2026
Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

20:32 19.04.2026
У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

17:11 17.04.2026
Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

ОСТАННЄ

Молдова скасовує режим НС в енергетиці

У Києві зростають тарифи на паркування та впроваджуються пільгові місячні абонементи зі знижками

ДПС нагадує про завершення кампанії декларування доходів громадян 30 квітня

ЄБРР хоче зібрати до кінця 2027р. порядку EUR500 млн для повного відновлення у 2030р. пошкодженого НБК на ЧАЕС

Обсяг надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів у Ікв.-2026 зріс на 13,1% – ДПС

ЄС у 2022р. скасував обмеження по сталі і Україна фактично стала частиною ринку, але СВАМ створює серйозні виклики – СЕО "Метінвесту"

Електрифікацію дільниці євроколії Чоп-Ужгород планують завершити влітку – Мінфін

АМКУ рекомендував операторам мереж АЗК встановлювати ціни на пальне на підставі об'єктивних економічних факторів

Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

Виробництво зернових в Україні у 2025р зросло на 8,2% – Держстат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА