Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

Оновлений порядок видачі міжнародних сертифікатів для експорту харчових продуктів та кормів, що передбачає цифровізацію процедур та розширення переліку підконтрольної продукції, почав діяти в Україні, повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Згідно із повідомленням, відповідні зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 2252 набрали чинності у квітні. Ключовим нововведенням стало поширення єдиних правил сертифікації на ринок кормів, що дозволяє уніфікувати вимоги до експортних вантажів.

У межах реформи впроваджено дві нові форми сертифікатів на корми та актуалізовано вимоги до сертифікації молочної продукції. Крім того, процедуру подання документів експортерами було спрощено, що дало змогу знизити адміністративне навантаження на державних інспекторів під час оформлення кожної партії товару.

Держпродспоживслужба також нагадала, що з 1 березня 2026 року старі форми сертифікатів на корми (згідно з наказом №288 від 2014 року) втратили чинність. Винятком є лише ті форми документів, які вже були погоджені з країнами-партнерами та оприлюднені на офіційному вебпорталі служби – вони залишаються актуальними для використання операторами ринку.