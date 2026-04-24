ЄС у 2022р. скасував обмеження по сталі і Україна фактично стала частиною ринку, але СВАМ створює серйозні виклики – СЕО "Метінвесту"

Фото: Метінвест

Європейський Союз ЄС у 2022 році скасував обмеження на постачання сталі для українських виробників і Україна фактично стала частиною єдиного ринку ЄС, але впроваджений з 2026 року СВАМ (механізм вуглецевого коригування імпорту) створює серйозні виклики, заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков на бізнес-саміті "ЄС – Україна 2026: On the Road to URC" у Брюсселі.

За його словами, компанія вже близько 20 років працює з ЄС, і весь цей час саме європейський ринок залишається найбільшим напрямом збуту – туди постачається близько 50% продукції.

"Ми добре знаємо, як працювати на ринку ЄС і взаємодіяти з регуляторною системою. Водночас завжди існували значні виклики, зокрема, пов’язані з обмеженням імпорту готової металопродукції. У 2022 році Євросоюз скасував ці обмеження для України, і ми фактично стали частиною єдиного ринку ЄС у постачанні сталі. Крім того, у нещодавніх документах Єврокомісії щодо квот Україна вже розглядається як окремий випадок, і ми бачимо підтримку з боку Європи протягом останніх років", – констатував Риженков.

Серед викликів, що ускладнюють інтеграцію українських металургів у європейську промисловість, він назвав запроваджений на початку року CBAM.

"CBAM створює для нас серйозні виклики. Ми усвідомлювали це й заздалегідь готувалися до запровадження механізму. Ще у 2021 році ми оголосили про два проєкти з декарбонізації в Україні. Проте війна в країні унеможливлює масштабні інвестиції, і це значно погіршує наші позиції порівняно з європейськими конкурентами. Разом із глобальною енергетичною кризою, логістичними труднощами та складними умовами ведення бізнесу в Україні CBAM суттєво погіршує умови роботи. Сьогодні це один із найбільших викликів у взаєминах України та ЄС", – вважає СЕО "Метінвесту".

На його думку, одним із можливих рішень може стати відтермінування платежів у межах CBAM або спрямування надходжень від дії механізму на модернізацію та декарбонізацію української промисловості.

"Існує кілька шляхів, відомих нашому уряду, що можуть у середньостроковій перспективі покращити ситуацію та дати українській промисловості можливість адаптуватися. Ми не просимо особливого ставлення – ми просимо часу, щоб упорядкувати внутрішні процеси", – додав гендиректор.

Глава "Метінвесту" переконаний, що протягом наступних 10 років Україна стане членом ЄС, інтегрується в європейську сталеливарну та гірничодобувну промисловість і, завдяки своїм ресурсам, зробить внесок у декарбонізацію Європи.

"Важливо, щоб і ЄС, і Україна сприймали одне одного як партнерів та бачили взаємну вигоду від євроінтеграції України. Ми хотіли б, щоб нашу компанію розглядали як партнера в нових проєктах і напрямах розвитку. За такого підходу ми зможемо рухатися вперед", – наголосив Риженков.

Як повідомлялось, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на саміті сказав, що Єврокомісія припустилася помилки в розрахунках щодо застосування з 1 січня 2026 року CBAM для України, що підтвердили практичні результати першого кварталу 2026 року.