12:19 24.04.2026

Електрифікацію дільниці євроколії Чоп-Ужгород планують завершити влітку – Мінфін

В Україні триває електрифікація ділянки євроколії Чоп-Ужгород, паралельно ведуться роботи між станціями Чоп і Захонь, повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава під час VIII Міжнародної конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції", що відбулась у четвер в Києві.

"Сподіваюся, що вже влітку роботи буде завершено й буде можливість в Ужгород по євроколії заїжджати на електровозах", – сказав заступник міністра, слова якого передав кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Він поінформував, що з державного бюджету уряд співфінансує проєкти Євросоюзу Connecting Europe Facility, завдяки цьому вже майже вісім місяців поїзди їздять євроколією з Ужгороду в напрямку Відня та Будапешта.

Водночас Кава наголосив, Україна найближчими роками не зможе скласти конкуренцію на ринку перевезень європейським компаніям, бо європейський перевізник сплачує лише змінні витрати за інфраструктуру.

"Тобто левова частина витрат на утримання для розвитку залізничної інфраструктури, яка багатьом громадянам України подобається, в тій самій Польщі, Угорщині, Німеччині фінансується за рахунок державного бюджету", – пояснив він.

Серед прикладів Кава навів Польщу, де на утримання залізничної інфраструктури з держбюджету щороку виділяється 5-6 млрд злотих, що становить приблизно 70 млрд грн. Додаткове фінансування на розвиток, куди входять капітальні ремонти, реконструкція, будівництво нових дільниць, електрифікація, становить 20 млрд злотих, або близько 220-240 млрд грн.

"Ця сума в найближчі роки для нас буде точно непідйомною, тому що, як я казав, дуже складно балансувати бюджет. Все ж таки сектор безпеки і оборони залишається для нас пріоритетом", – додав заступник міністра фінансів.

Він уточнив, що ведуться перемовини з європейськими партнерами щодо цього питання, однак поки вони не готові надати інструмент для фінансування в тих обсягах, в яких це застосовується в Європі.

"Ми розуміємо, що без цього європейська модель конкуренції на ринку перевезення не може працювати. Тому що це, по суті, може статися просто як приватизація прибутків і націоналізація збитків. Тобто уряд на це не готовий буде піти, тому що має бути збалансована нормальна модель", – сказав Кава.

