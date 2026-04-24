АМКУ рекомендував операторам мереж АЗК встановлювати ціни на пальне на підставі об'єктивних економічних факторів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 23 квітня 2026 року рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів, зокрема, враховуючи ринкові коливання вартості їх закупівлі на умовах дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

"Рекомендації є обов’язковими для розгляду суб’єктами господарювання протягом 10 днів", – повідомляється на сайті АМКУ в п’ятницю.

Як поясняють у комітеті, вказаний термін встановлено з метою отримання від операторів мереж АЗС ґрунтовної відповіді про вжиті заходи на ринку.

Нагадується, що в Україні 28 лютого 2026 року розпочалося стрімке зростання цін на пальне. 9 березня АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками вчинення суб’єктами господарювання антиконкурентних узгоджених дій на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів, в якій наразі здійснюється збір та аналіз доказів.

Крім того, зважаючи на широкий суспільний інтерес до питання зростання цін на нафтопродукти, окрім розслідування справи, комітет щодня відстежував та продовжуває відстежувати ситуацію на ринках бензинів, дизпалива та скрапленого газу з метою забезпечення економічної конкуренції та вжиття оперативних заходів на них.

При цьому в АМКУ зазначили, що зростання цін на нафтопродукти відбувалося на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту, котирувань на нафтопродукти на ринках ЄС, проблем із забезпеченням достатніх обсягів імпорту дизпалива, зростання курсу валют та витрат на логістику.

"Ситуація на ринку залишалася мінливою, оскільки протягом березня – першої половини квітня 2026 року ціни на світових ринках нафти і нафтопродуктів як зростали, так і знижувалися", – констатували в комітеті.

Своєю чергою, в АМКУ стверджують, що роздрібні ринки нафтопродуктів в Україні мають конкуренту структуру. "Конкуренція має спонукати суб’єктів господарювання враховувати під час свого ціноутворення об’єктивні чинники не лише щодо зростання цін закупівлі, а й щодо умов їх зниження", – вважають в комітеті.

В АМКУ також додали, що ринки палива мають дуже високу соціальну значимість та виконують ціноутворюючу роль для переважної більшості ринків економіки країни.