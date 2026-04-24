Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

Фото: dpss.gov.ua

Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства України розробило та направило на погодження до центральних органів виконавчої влади проєкт постанови щодо нових підходів до моніторингу походження сої та ріпаку, повідомила пресслужба міністерства.

"Чіткі правила, прозорі процедури та визначені строки дадуть виробникам і експортерам більше впевненості у плануванні роботи та допоможуть уникнути непорозумінь під час експорту. Наше завдання – завчасно донести до ринку всі ключові умови, щоб виробники могли впевнено планувати свою діяльність, а механізм працював стабільно і без подвійного трактування. У результаті бізнес отримає більше передбачуваності, а держава – ефективний інструмент моніторингу", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Проєкт постанови передбачає налагодження системного обміну інформацією та звітності для перевірки відповідності даних у висновках Торгово-промислової палати (ТПП) України даним Державного аграрного реєстру (ДАР). Окрім того, документ врегульовує питання перехідних залишків: обсяги 2025-2026 маркетингового року (МР, липень-червень) не враховуватимуться при визначенні пільгового експорту у сезоні-2026/2027. Залишки ріпаку необхідно реалізувати до 30 червня, сої – до 31 серпня 2026 року.

Агровиробники для підтвердження права на звільнення від мита мають пройти автоматичну верифікацію в ДАР. Прийом заявок на ріпак триватиме з 1 липня до 1 квітня, на сою – з 1 вересня до 1 червня. Ключовим нововведенням стане двоетапне внесення даних про врожайність: спочатку планові показники, а згодом – фактичні. Водночас проєкт встановлює граничну врожайність для ріпаку на рівні не більше 5,0 т/га, для сої – не більше 3,5 т/га.

Висновки ТПП для цілей експорту діятимуть до кінця червня для ріпаку та до кінця серпня для сої. Вже з 2027/2028 МР залишки попередніх періодів розраховуватимуться системою ДАР автоматично.

У Мінекономіки наголосили, що документ є відкритим для обговорення, аби учасники ринку могли завчасно ознайомитися з логікою майбутніх змін та підготуватися до роботи за прозорими правилами.

У міністерстві нагадали, що запроваджений у грудні 2025 року механізм моніторингу (постанова № 1570) передбачає щомісячну перевірку обсягів експорту. У разі виявлення невідповідностей між заявленими та фактично вирощеними обсягами ТПП зобов’язана анулювати експертні висновки. Це має гарантувати, що пільгами зі звільнення від мита користуватимуться лише ті експортери, які дійсно виростили продукцію самостійно.