12:00 24.04.2026

Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства України розробило та направило на погодження до центральних органів виконавчої влади проєкт постанови щодо нових підходів до моніторингу походження сої та ріпаку, повідомила пресслужба міністерства.

"Чіткі правила, прозорі процедури та визначені строки дадуть виробникам і експортерам більше впевненості у плануванні роботи та допоможуть уникнути непорозумінь під час експорту. Наше завдання – завчасно донести до ринку всі ключові умови, щоб виробники могли впевнено планувати свою діяльність, а механізм працював стабільно і без подвійного трактування. У результаті бізнес отримає більше передбачуваності, а держава – ефективний інструмент моніторингу", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Проєкт постанови передбачає налагодження системного обміну інформацією та звітності для перевірки відповідності даних у висновках Торгово-промислової палати (ТПП) України даним Державного аграрного реєстру (ДАР). Окрім того, документ врегульовує питання перехідних залишків: обсяги 2025-2026 маркетингового року (МР, липень-червень) не враховуватимуться при визначенні пільгового експорту у сезоні-2026/2027. Залишки ріпаку необхідно реалізувати до 30 червня, сої – до 31 серпня 2026 року.

Агровиробники для підтвердження права на звільнення від мита мають пройти автоматичну верифікацію в ДАР. Прийом заявок на ріпак триватиме з 1 липня до 1 квітня, на сою – з 1 вересня до 1 червня. Ключовим нововведенням стане двоетапне внесення даних про врожайність: спочатку планові показники, а згодом – фактичні. Водночас проєкт встановлює граничну врожайність для ріпаку на рівні не більше 5,0 т/га, для сої – не більше 3,5 т/га.

Висновки ТПП для цілей експорту діятимуть до кінця червня для ріпаку та до кінця серпня для сої. Вже з 2027/2028 МР залишки попередніх періодів розраховуватимуться системою ДАР автоматично.

У Мінекономіки наголосили, що документ є відкритим для обговорення, аби учасники ринку могли завчасно ознайомитися з логікою майбутніх змін та підготуватися до роботи за прозорими правилами.

У міністерстві нагадали, що запроваджений у грудні 2025 року механізм моніторингу (постанова № 1570) передбачає щомісячну перевірку обсягів експорту. У разі виявлення невідповідностей між заявленими та фактично вирощеними обсягами ТПП зобов’язана анулювати експертні висновки. Це має гарантувати, що пільгами зі звільнення від мита користуватимуться лише ті експортери, які дійсно виростили продукцію самостійно.

16:45 22.04.2026
Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

16:29 22.04.2026
Мінекономіки та хорватська DOK-ING уклали меморандум про співпрацю у сфері гумрозмінування

16:12 22.04.2026
Основні економічні індикатори України та світу

14:14 21.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих за тиждень прискорилися у 1,5 раза, відставання від минулого року скоротилося до 15,3%

17:17 20.04.2026
Кабмін оновив методику оцінки землі з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС

13:53 20.04.2026
Ціни на пальне в Україні продовжують зниження – моніторинг

20:27 16.04.2026
Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

11:06 15.04.2026
Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

11:41 14.04.2026
Україна, Швеція та ПРООН розширять співпрацю з оцінки завданої довкіллю шкоди

12:23 13.04.2026
"Аврора" запустила власну платформу моніторингу роботи генераторів

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

ОСТАННЄ

Оновлені правила міжнародної сертифікації експорту кормів і харчових продуктів запрацювали в Україні

ЄС у 2022р. скасував обмеження по сталі і Україна фактично стала частиною ринку, але СВАМ створює серйозні виклики – СЕО "Метінвесту"

Електрифікацію дільниці євроколії Чоп-Ужгород планують завершити влітку – Мінфін

АМКУ рекомендував операторам мереж АЗК встановлювати ціни на пальне на підставі об'єктивних економічних факторів

Виробництво зернових в Україні у 2025р зросло на 8,2% – Держстат

Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго

Нападки Трампа на ФРС провокують втечу інвесторів від американських активів – голова Бундесбанку

Уряд опрацьовує ідею часткового відновлення Дорожньо-транспортного фонду у держбюджеті-2027 – Мінфін

Кількість атак на залізничну інфраструктуру у 2025р сягнула 1,2 тис.

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

