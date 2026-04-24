Інтерфакс-Україна
Економіка
11:24 24.04.2026

Виробництво зернових в Україні у 2025р зросло на 8,2% – Держстат

Виробництво зернових і зернобобових культур в Україні за підсумками 2025 року продемонструвало зростання на 8,2% відносно показників 2024 року, сягнувши 61,0 млн тонн, повідомила Державна служба статистики.

У структурі отриманого врожаю традиційно домінували кукурудза з показником 30,9 млн тонн та пшениця, збір якої становив 23,3 млн тонн. Найвищі результати за валовими зборами забезпечили аграрії Чернігівської, Вінницької та Хмельницької областей.

Натомість у сегменті технічних культур динаміка виявилася негативною: урожай цукрового буряку зменшився на 8,7%, а соняшнику – на 7,0%.

За розрахунками відомства, аналіз оприлюдненої інфографіки свідчить, що валовий збір зерна у 2025 році становив 61,045 млн тонн. Цей результат на 8,2% перевищив позаминулорічний рівень і на 0,5% виявився вищим за показник 2023 року. Протилежна ситуація спостерігається з цукровим буряком, збір якого впав до 11,689 млн тонн, що на 8,7% менше, ніж у 2024-му, та на 11,3% поступається врожаю 2023 року (13,176 млн тонн). Таке саме помітне скорочення характерне для соняшнику, обсяги виробництва якого просіли до 10,24 млн тонн. Такий результат на 7% нижчий за показник 2024 року та на 20,5% менший за валовий збір 2023 року, коли було зафіксовано 12,878 млн тонн.

