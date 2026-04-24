11:02 24.04.2026

Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго

Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго
Уряд планує оголосити черговий конкурс на нову генеруючу потужність на 1322 МВт для сходу, центру та півдня України, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами третьої робочої зустрічі з представниками бізнесу у сфері газової генерації.

"Окрема увага – оновленим правилам проведення конкурсів на будівництво нової генерації. Зацікавлені у залученні сильних гравців та реалізації конкретних проєктів там, де є найбільша потреба. Зокрема, згідно з рішенням уряду, 1322 МВт нових потужностей виставимо на конкурс для східних, центральних і південних областей", – написав Шмигаль у Телеграм у п’ятницю.

Він уточнив, що механізмом державної підтримки пропонується модель ринкової премії як сучасний європейський інструмент, що гарантує мінімальний дохід і водночас зберігає конкуренцію.

За словами глави Міненерго, паралельно йде налагодження системної співпраці бізнесу з НАК "Нафтогаз України" – йдеться про ринкові умови постачання газу, можливість фіксації цін на різні періоди та інструменти хеджування ризиків.

"Це дозволить підприємствам краще контролювати витрати і зменшити залежність від цінових коливань", – наголосив Шмигаль.

Він також назвав нові прайс-кепи на ринку е/е, які за рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), почнуть діяти з 1 травня 2026 року, "більш реалістичними". На його думку, це зробить роботу газової генерації більш рентабельною.

Як повідомлялося, згідно з законом України №4834-ІХ (законопроєкт №12087-д) про об’єднання енергетичних ринків (market coupling) України та ЄС, конкурси на нову генеруючу потужність зберігаються тільки до 1 травня 2028 року. Як пояснював автор законопроєкту нардеп Андрій Жупанин, європейські партнери розцінюють такі конкурси (коли "Укренерго" з тарифу на передачу компенсує капітальні вкладення в об’єкти генерації – ЕР) як приховану форму підтримки бізнесу державою. Тому, як він вказав, до 1 травня 2027 року "Укренерго" матиме можливість проводити такі конкурси у різних регіонах, до 1 травня 2028 року буде перехідний період і будуть конкурси тільки в енергодефіцитних регіонах.

30 грудня минулого року комісія з проведення заблокованого з квітня 2025 року першого конкурсу на будівництво генеруючої потужності визначила його переможцями семи компаній, які в цілому заявили будівництво 316,4 МВт потужності, та відхилила пропозиції ще трьох з загальною потужністю 107,12 МВт.

НКРЕКП, встановила з 1 травня 2026 року цілодобові максимальні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) в 15 тис. грн/МВт*год, на балансуючому ринку (БР) – 17 тис. грн/МВт*год. До цього вони були диференційовані в часі і суттєво нижчі.

