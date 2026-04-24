09:56 24.04.2026

Нападки Трампа на ФРС провокують втечу інвесторів від американських активів – голова Бундесбанку

Нападки президента США Дональда Трампа на Федеральну резервну систему (ФРС) породжують недовіру до американських інституцій і провокують відтік капіталу з американських активів і долара, заявив глава Бундесбанку та член ради керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) Йоахім Нагель.

Виступаючи в четвер на заході, присвяченому 90-річчю колишнього головного економіста ЄЦБ і Бундесбанку Отмара Іссінга, Нагель розповів про результати нещодавнього дослідження німецького ЦБ, що охоплює період з початку 2025 року.

Дослідження показало, що щоразу, коли Трамп починав чинити тиск на ФРС, це призводило до зниження дохідності держоблігацій США, котирувань американських акцій і курсу долара, а також до подорожчання золота.

Автори дослідження пояснюють це переоцінкою ризиків і переключенням інвесторів на активи, які вони вважають безпечнішими, зокрема на казначейські облігації, золото, валюти інших країн та акції неамериканських компаній.

Це свідчить про те, що інвестори не тільки чекають на пом’якшення грошово-кредитної політики в США, вони занепокоєні, що центральний банк може втратити незалежність, і це матиме значні наслідки, зазначив Нагель.

"Зазіхання на незалежність центрального банку можуть призвести до небажаних результатів", – резюмував голова Бундесбанку.

Різка критика з боку американського президента на адресу ФРС і, зокрема, голови Федрезерву Джерома Павелла, спричинила в усьому світі широкі побоювання щодо спроможності центрального банку США зберегти автономність і продовжувати ухвалювати рішення щодо відсоткової ставки, не озираючись на позицію глави держави, зазначає Bloomberg.

10:13 24.04.2026
Трамп планує запросити Путіна на саміт "Великої двадцятки" в Маямі – ЗМІ

05:41 24.04.2026
Трамп попередив, що в Ірану залишилося мало часу на досягнення домовленостей із США

00:45 24.04.2026
Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні – Трамп

23:42 23.04.2026
Трамп заявив, що не поспішатиме з Іраном і хоче укласти вигідну угоду, виключив застосування ядерної зброї

17:11 23.04.2026
Dragon Capital планує в 2026р. інвестувати понад $3 млн в енергоефективні рішення

15:36 23.04.2026
Nova Post в Чехії у 2026р. планує інвестувати понад 6 млн чеських крон у розвиток нових сервісів

16:51 22.04.2026
Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

09:09 20.04.2026
Україні потрібно залучити до $90 млрд інвестицій у переробку агропродукції для ефективної експансії на ринок Африки – думка

18:02 16.04.2026
Нідерланди інвестують EUR482 млн в ОПК в рамках нової угоди про партнерство з Україною – прем'єр

00:15 11.04.2026
Трамп пообіцяв Угорщині економічне процвітання за умови подальшого лідерства Орбана

