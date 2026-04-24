Уряд опрацьовує ідею часткового відновлення Дорожньо-транспортного фонду у держбюджеті-2027 – Мінфін

В Україні опрацьовують можливість відновлення Дорожнього фонду в державному бюджеті на 2027 рік із потенційною трансформацією його в транспортний фонд, кошти якого можуть спрямовуватися не лише на дороги, а й на підтримку залізничної інфраструктури, повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

"Ми зараз пропрацюємо з Міністерством розвитку і Олексієм Володимировичем Кулебою питання можливості відновлення Дорожнього фонду в бюджеті 27-го року і можливу його трансформацію в транспортний фонд", – сказав Кава на VIII Міжнародній конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції" у четвер, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі питання відновлення Дорожнього фонду та його трансформації перебуває у форматі обговорення.

"І коли я кажу про Дорожній фонд, це, звісно, не 100% доходів традиційних. Це може бути або 25%, або 30%, або 50% – навряд чи більше, – додав Кава.

Як повідомлялось, через війну з 2024 рік Дорожній фонд у складі бюджету, який формувався з акцизів на пальне та транспортні засоби, було скасовано, а всі вивільнені кошти спрямовані на потреби оборони. У держбюджеті-2023 обсяг Дорожнього фонду було закладено на рівні 64,3 млрд грн.

Віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба раніше зазначав, що у 2026 році держава спрямувала з бюджету близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення.