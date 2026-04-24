Кількість атак на залізничну інфраструктуру у 2025р сягнула 1,2 тис.

Кількість атак на залізничну інфраструктуру у 2025 році склала близько 1,2 тис., що більше ніж за 2023 та 2024 роки разом узяті, повідомив директор департаменту стратегії та трансформації АТ "Укрзалізниця" Олег Яковенко на VIII Міжнародній конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції" у четвер.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення ворог уразив близько 17,3 тис. об'єктів інфраструктури та рухомого складу залізниці, серед них 7,3 тис. об'єктів було пошкоджено та 9,9 тис. знищено.

При виконанні службових обов'язків з початку збройної агресії Росії у 2022 році загинуло 40 залізничників, додав Яковенко.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення було уражено більш ніж 300 локомотивів, близько 50 знищено без будь-якої можливості повернення, відновлення чи модернізації

"Тому тут дуже важлива системна робота, в тому числі і "Укрзалізниці" , і уряду в частині залучення інвестицій, в частині залучення нового рухомого складу ", – зауважив Балеста.

Директор проєктного офісу АТ "Укрзалізниці" Костянтин Дода повідомив, що з початку березня цього року по сьогоднішній ранок, 23 квітня, ворогом було здійснено 352 удари по залізниці, а з початку повномасштабного вторгнення було уражено більше 20 депо.

Він також проінформував, що наразі залучено донорські кошти для формування централізованого ситуаційного центру.

"Наша ключова ціль зараз – це менше 90 секунд на те, щоб отримати від системи інформацію про знаходження загрози до моменту того, щоб зреагували наші диспетчера центральні для подальшого чіткого процесу евакуації пасажирів", – зауважив Дода.

Згідно з його поясненням, серед інших ключових заходів – розпочато створення філії Центру транспортного забезпечення. Його ціль – оперативні виїзди бригад, оперативне відновлення інфраструктури після атак, оновлення застарілого рухомого автопарку та підвищення використання автомобільного внутрішнього транспорту.

Як повідомлялось у презентації "Укрзалізниці" у біржовому повідомленні про проведені обмежені переговори щодо реструктуризації єврооблігацій, Росія від початку 2025 року посилила атаки на операційні активи "Укрзалізниці", що призвело до збільшення капітальних витрат, порушення операційної діяльності та обмеження перевезення вантажів і пасажирів по всій Україні.

Тоді зазначалось, що за 2025 рік та перший квартал 2026 року було пошкоджено 209 локомотивів (І пів.-2025 – 9, ІІ пів.-2025 – 119 та І кв.-2026 – 81).

Що стосується вагонів, то за вказаний період Росія атаками пошкодила 239 пасажирських вагонів (І пів.-2025 – 46, ІІ пів.-2025 – 153 та І кв.-2026 – 40) та 371 вантажний вагон (І пів.-2025. – 91, ІІ пів.-2025 – 135 та І кв.-2026 – 145).

В презентації також повідомлено, що через російські обстріли у 2025 році та першому кварталі 2026 року зазнали шкоди 86 мостів (І пів.-2025 – 2, ІІ пів.-2025 – 62 та І кв.-2026 – 22) та 50 вокзалів (І пів.-2025-17, ІІ пів.-2025 – 21 та І кв.-2026 – 12).